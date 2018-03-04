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Beyin ameliyatına yanlış hastayı aldılar!

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Beyin ameliyatına yanlış hastayı aldılar!
Kenya'da yanlış hastanın kafatasını açarak beyin ameliyatına girişen beyin cerrahı açığa alındı.
Beyin ameliyatına yanlış hastayı aldılar! Beyin ameliyatına yanlış hastayı aldılar! Beyin ameliyatına yanlış hastayı aldılar!

BBC Türkçe'nin Kenya gazetesi Daily Nation'dan aktardığına göre geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen olayda Kenyatta Hastanesi'ne sedyeyle bilinci kapalı iki hasta getirildi.

Birinin beynindeki pıhtı nedeniyle ameliyat edilmesi diğerinin ise tıpta "kapalı baş yarası" denilen kafada travma nedeniyle oluşan şişlik sebebiyle hemşire tarafından görülmesi gerekiyordu.

 

Fakat korkunç bir hata oldu ve ameliyathaneye yanlış kişi getirilip beyin ameliyatı için kafatası açıldı.

Doktorlar, hatayı ameliyata başladıktan saatler sonra, beyinde pıhtı olmadığını görünce anladı.

KÜNYELER KARIŞMIŞ

Gazete hatanın, hastaların isimlerinin yazılı olduğu künyelerin karıştırılması sonucu meydana geldiğini yazdı.

Kenyatta Hastanesi hatadan dolayı derin üzüntü duyulduğunu, doktorun da açığa alındığını açıkladı.

Fakat meslektaşlarının doktorun açığa alınmasına isyan ettiği ve hastaların künyesini karıştıran personelin açığa alınması gerektiğini söyledikleri bildiriliyor.

4 PERSONEL AÇIĞA ALINDI

Hastane yetkilileri o gece yaşanan hatada payı olduğu düşündüğü beyin cerrahının yanı sıra, anestezi uzmanı ve iki hemşireyi de, yani toplam dört hastane personelini açığa aldıklarını açıkladılar.

Buna karşılık Kenya gazeteleri iki hastanın durumunun da iyi olduğunu bildiriyorlar.

Üstelik beyninde pıhtı olan hastanın, bu arada durumu iyileştiği için ameliyat olmasının bile gerekmeyebileceği kaydediliyor.

BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Olay Kenya hastanelerindeki işleyişle ilgili ciddi soru işaretleri yarattı.

Hatayı haber yapan Daily Nation gazetesi özel hayatın mahremiyeti ilkesi gereği ve hastaların ailelerinin durumdan haberdar olup olmadığı öğrenilemediğinden kişisel bilgileri yayınlamadı.

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