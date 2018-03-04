Teröristbaşı Karayılan ABD'ye yalvardı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in şehir merkezine doğru ilerleyen Mehmetçik, bölgede yuvalanan teröristlerin korkulu rüyası haline geldi.
Operasyonlar karşısında çaresiz kalan teröristler, askerlerimizin karşısında duramayınca tünellere girerek kalleş saldırıların planlarını yapmaya başladı.
Teröristlerin oldukça zor duruma düşmesinden sonra Kandil'den Amerika'ya çağrı yükseldi.
AMERİKA TÜRK ASKERİNİ DURDURSUN
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, Amerika'nın Afrin'de Türkiye'yi durdurması gerektiğini söyledi.
"Amerika’nın TSK’nın Afrin’e saldırısından endişe duyduğunu açıklaması mantıklı değil." diyerek tepkinin az olduğunu savunan Karayılan, Türk askerinin geri çekilmesini Amerika'nın sağlayabileceğini söyledi.