Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt verdi!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, 2019 seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylığına açık kapı bıraktı.

İzmir'de yaptığı konuşmada 2019 seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili değerlendirme yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, "Ben o makamı çok yukarıda görüyorum. Talibim demek haddini bilmemektir ama görev verilirse kabul etmemek ise şımarıklıktır. Kapıda gözcü de oluruz, bu ülke için her mücadeleyi veririz" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Karşıyaka Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen Hukuk ve Demokrasi konulu konferansta konuşma yaptı.

Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Metin Feyzioğlu, 2019 seçimlerinde CHP’den cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

"Cumhurbaşkanlığı makamı benim için çok yüce. Ben o makamdaki kişinin bir siyasi partiye mensup olmasını doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanı herkesi kucaklamalı. Ben o makamı çok yukarıda görüyorum. Talibim demek haddini bilmemektir ama görev verilirse kabul etmemek ise şımarıklıktır. Kapıda gözcü de oluruz, bu ülke için her mücadeleyi veririz."