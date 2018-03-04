Katar krizinin altından 'damat' çıktı!

ABD’de başkanlık seçimlerine Rus müdahalesini araştıran özel yetkili savcı Robert Mueller, Washington yönetiminin Ortadoğu’daki paraya dayalı siyaset anlayışını ortaya çıkardı. Mueller’in yakından takip ettiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn’in Doha yönetimine karşı aldığı ekonomik ablukanın perde arkasını araştıran Amerikan medyası, Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Katarlılar arasında suya düşen 1,4 milyar dolarlık bir anlaşmanın ablukanın temeli olduğunu yazdı.

DOHA PARA VERMEDİ

NBC’nin haberine göre Başkan’a karşı soruşturmayı derinleştiren savcı Mueller, Trump’ın damadına ait Kushner Emlak Şirketi ile Katarlılar arasındaki ilişkilere odaklandı. Kushner’in Aralık 2016’da Katar’ın eski Başbakanı Hamad El Sani ile Trump Tower’da görüştüğünü belirten NBC, Kushner’in 1,4 milyar dolarlık borçları için Doha’dan kaynak talep ettiğini kaydetti. Ablukadan bir ay önce Katarlılar ile Kushner’in babasının bir kez daha bir araya geldiği öğrenilirken, toplantıda Doha’nın Trump’ın damadının önerisini reddettiği ifade edildi.

İNTİKAM ABLUKASI

NBC’ye konuşan kaynaklar Katarlı yetkililerin Şubat ayı başında Washington’a gelerek Mueller ile görüştüğünü ve savcıya “Körfez’in ablukası Kushner’in intikamıdır” dediğini aktardı. Yanlarında getirdikleri dosyayı özel yetkili savcıya sunan yetkililer, BAE ile Trump’ın damadının iş ilişkileri olduğuna ilişkin kanıtları da teslim etti. Katar’ın Washington Büyükelçiliği’nin sözcüsü Mueller-Katar zirvesi iddialarını reddederken, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly’nin Kushner’in ‘çok gizli belgelere’ erişimini bu nedenle yasakladığı öne sürüldü. Amerikan medyası, ekonomik durumunu düzelten Kushner’in emlak şirketinin kaynağı Çinli, BAE’li veya İsrailli yatırımcılar aracılığıyla çözdüğünü iddia etti.

IVANKA DA HEDEFTE

İddiaların Beyaz Saray’daki etkisini araştıran ABCNews televizyonu ise ABD Başkanı’nın soruşturmanın Katar-Kushner ilişkisine odaklanmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti. Amerikan kanalına konuşan yetkililer FBI’ın da Trump’ın kızı ve danışmanı İvanka üzerinden yeni bir soruşturma için harekete geçtiğini dile getirdi. Kushner’in eşi İvanka’nın da dış ilişkilerinin araştırıldığını vurgulayan yetkililer, özellikle Körfez ülkeleri ve Trump otelleri arasındaki bağlantıya işaret etti.

TRUMP’TAN KÖRFEZ’E ‘ABLUKA BİTSİN’ TALİMATI

ABD’de damadı ve danışmanı Jared Kushner’in Katar’a yönelik intikam ablukası soruşturmaya takılınca Başkan Donald Trump’tan Körfez ülkelerine ‘düşmanlığı bitirin’ emri geldi. Amerikan New York Times’ın haberine göre Trump, Katar’a Nisan ayından beri ekonomik ve siyasi abluka uygulayan BAE, Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn’i tehdit etti.

ABD Başkanı’nın ablukacılara düşmanlığı sonlandırma talimatı verdiğini belirten NYT, tersi bir durumda Trump’ın Camp David’de Mayıs ayında 6 Körfez ülkesinin katılımıyla düzenlenecek konferansı iptal edeceği kaydedildi. Konu hakkında açıklama yapan BAE Devlet Bakanı Enver Gargaş, geri adım atmayacaklarını söyledi.