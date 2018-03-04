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Bakan'dan Zeytin Dalı'yla ilgili çok kritik bilgi

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Bakan'dan Zeytin Dalı'yla ilgili çok kritik bilgi
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Zeytin DAlı operasyonuna ilişkin konuştu.
Bakan'dan Zeytin Dalı'yla ilgili çok kritik bilgi Bakan'dan Zeytin Dalı'yla ilgili çok kritik bilgi Bakan'dan Zeytin Dalı'yla ilgili çok kritik bilgi

AK Parti Vezirköprü 6.Olağan İlçe Kongresinde konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye'nin daha düne kadar savunma sanayisinin dışa bağımlı olduğunu ifade ederek, Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan mühimmatın yüzde 90'ından fazlasını kendisinin yaptığını, bütün savunma sanayisinde ise yerliliğin yüzde 65'in üzerine çıktığını söyledi.

Bakan Demircan, ‘’Bu bölgeye saldıran sırtlanlar biliyor ki aslanın yavrusu büyüyünce aslan oldu. Şimdi o aslan yavrusu büyüdüğü için telaşa kapıldılar ama onlar istemese de bu coğrafyada aslan, üzerine düşeni yapacaktır. Böyle zor coğrafyada hem tutunmak hem varlığını sürdürmek, beka problemini çözmek hem de kalkınmak, gelişmek, güçlenmek ve bu gücünden mazlumların, komşuların, diğer insanların ihtiyaçlarını istifade ettirmek fevkalade büyük bir iştir. Böyle büyük bir işi başarmak, büyük lider Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında ve böyle büyük bir milletin desteği ile olur. Bu gayret başarıya ulaşacaksa bu zafer, milletin zaferi olacaktır" şeklinde konuştu.

 

Osmanlı Padişahı Abdülhamid Han'ın hatıralarında, "Atalarımız çadırı sırtlanların yolu üzerine kurmuştur. Burada güçlü olursanız dünyaya yön verirsiniz. Zayıf olursanız ayak altında kalırsınız." Sözlerini hatırlatan Demircan, "Bu, gerçekten öyle. Burası öyle bir coğrafya. Bu coğrafyada zayıf devlet yaşayamaz. Güçlü olmak zorundayız. İşte bu yolda gayret eden bir aziz milletin başarı hikayesidir " dedi.

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