Meteoroloji'den İstanbullulara peş peşe uyarılar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışlarına karşı vatandaşları uyardı.Bir uyarı da Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Şen, twitter üzerinden yaptığı açıklamada tüm yurtta yağmurun 4 gün süreceğini duyurdu.

Meteoroloji'nin yayınladığı verilere göre; rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde görülmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu...

Meteoroloji’ye göre; bugün hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Niğde, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Marmara’nın kuzeyi ve doğusu ve Batı Karadeniz ile Bursa, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır’ın doğusu ve Batman’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

YAĞMUR 4 GÜN SÜRECEK

Bir uyarı da Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, twitter üzerinden yaptığı açıklamada tüm yurtta yağmurun 4 gün daha süreceğini duyurdu. Şen şunları söyledi: "Mart bir daha kapıdan baktıracakmı acaba. bence her şey olabilir mart ayı herzaman sürprizler ayıdır."

METEOROLOJİ’DEN PEŞ PEŞE UYARILAR

Yağışların; Marmara’nın kuzeyi ve doğusu (Özellikle İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli’de kuvvetli, metre kareye 20 ila 40 kg, sağanak ve gök gürültülü sağanak) ve Batı Karadeniz ile Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır’ın doğusu ve Batman’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13



İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; sabah saatlerinden sonra il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 13



İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20



Diyarbakır: Çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 17



Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 18



Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20



Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19



Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18



Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16



Erzurum: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı 5

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde geneli kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m sabah ve gece saatlerinde yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında orta.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in batısı 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan, öğleden sonra batısı ile akşam saatlerinde geneli güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde 5 (40 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusu ile akşam saatlerinde doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu ve orta ve kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgâr: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde güneyi güneyden, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa); Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde kuzeyi 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, sabah saatlerinde orta kesimler ile akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege’nin kuzeyinde 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.