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Otomotiv ihracatında tüm zamanların rekoru geldi

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Türkiye ihracatının 12 yıldır üst üste lider sektörü otomotiv endüstrisi yeni bir rekora imza attı.
Otomotiv ihracatında tüm zamanların rekoru geldi
Otomotiv ihracatında tüm zamanların rekoru geldi Otomotiv ihracatında tüm zamanların rekoru geldi Otomotiv ihracatında tüm zamanların rekoru geldi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Şubat ayında yaklaşık yüzde 26 artışla 2,8 milyar dolar ihracata imza atan sektör, aylık bazda tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı. Toplam ihracatın beşte birinden daha fazlasını tek başına gerçekleştiren sektör, AB ülkelerine yüzde 26, ülke olarak en büyük pazar Almanya’ya da yüzde 22, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine de yüksek oranlı artışlar kaydetti.

Otomotiv yan sanayide artış 28 oldu

 

Şubat ayında mal grupları bazında Otomotiv Yan Sanayi ihracatı yüzde 28 artarak 937 milyon dolar, Binek Otomobil ihracatı yüzde 15 artışla 1 milyar 69 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 50,5 yükselerek 578 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 4 artarak 131 milyon dolar oldu.
Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracat yüzde 21 artarken, Fransa’ya yüzde 22, İtalya’ya yüzde 23, Romanya’ya yüzde 39, Birleşik Krallık’a yüzde 29, ABD’ye yüzde 42 ihracat artışı kaydedildi.

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan İtalya’ya ihracat yüzde 38 artarken, Belçika’ya yüzde 58, Slovenya’ya yüzde 152, Polonya’ya yüzde 26 ihracat artışı, Almanya’ya yüzde 13 ihracat düşüşü yaşandı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 51, yine önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 46, Slovenya’ya yüzde 57, Almanya’ya yüzde 163, Hollanda’ya yüzde 71 İspanya’ya yüzde 100 artış oldu.

Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yüzde 37 ihracat artışı görülürken, diğer önemli pazar Fransa’ya yüzde 59 düşüş görüldü.

Almanya’ya ihracat yüzde 22 arttı

Şubat ayında ülke bazında en büyük pazar olan Almanya ihracat yüzde 22 artışla 409 milyon dolar oldu. Almanya’ya yönelik artışta yan sanayi ihracatının yüzde 21, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 163 artması etkili oldu. İkinci pazar İtalya’ya yüzde 24 artışla 320 milyon dolar, üçüncü büyük pazar Birleşik Krallık’a ihracat da yüzde 21 artışla 280 milyon dolar oldu.

Yine Fransa’ya yüzde 12, İspanya’ya yüzde 19, Belçika’ya yüzde 34, Slovenya’ya yüzde 91, Polonya’ya yüzde 35, Hollanda’ya yüzde 36 ihracat artışı yaşanırken, ABD’ye yönelik ihracat ise yüzde 7 düştü.

İtalya’ya yönelik artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 38, yan sanayi ihracatının yüzde 23 artması etkili olurken, Birleşik Krallık’a eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 51, Fransa’ya da yan sanayi ihracatının yüzde 22, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının da yüzde 46 artması etkili oldu.

AB ülkelerine ihracat yüzde 26 arttı

Ülke grubu bazında da Avrupa Birliği Ülkelerine ihracat yüzde 26 artışla 2,2 milyar dolar oldu. AB ülkeleri ihracattan yüzde 79 pay aldı. Yılın ikinci ayında alternatif pazarlar arasındaki Ortadoğu Ülkelerine yüzde 20, Afrika ülkelerine yüzde 56 ihracat artışı yaşandı. 

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