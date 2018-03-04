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Almanya'da kritik gelişme! Oylama yapıldı

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Genel seçimlerin üzerinden 161 gün geçmesine rağmen hükümet kurulamayan Almanya’da nihayet koalisyon hükümetinin önünde engel kalmadı.
Almanya'da kritik gelişme! Oylama yapıldı
Almanya'da kritik gelişme! Oylama yapıldı Almanya'da kritik gelişme! Oylama yapıldı Almanya'da kritik gelişme! Oylama yapıldı

Alman Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileriyle yeniden büyük koalisyon hükümeti kurması için koalisyon protokolünü üyelerin oyuna sunan SPD'de yapılan oylamada, koalisyon hükümetine 'evet' denildi.

463 bin 723 SPD üyesine gönderilen ve 20 Şubat-2 Mart tarihleri atasında koalisyon hükümeti sözleşmesini oylayan SPD üyelerinin oylarının sayım işlemi 2 Mart’ta tamamlanmıştı. Oylamaya SPD üyelerinin ilgisinin yoğun olduğu görüldü.

 

Kullanılan oylar posta yoluyla SPD merkezine gönderildi. 120 kişinin iki gün boyunca yaptığı oy tasnifinde 239 bin Sosyal Demokrat Partili üye 'evet' oyu verirken 123 bin üye ise 'hayır' oyu kullandı. Oylamanın sonucunu SPD Genel Merkezi Willy-Brandt-Haus’ta açıklandı. Oylamada 363 bin geçerli oy kullanıldı. Oylamaya katılım oranı yüzde 78,3 olurken, bu oran dört yıl önce yapılan oylamadan daha yüksek oldu. Oylamanın sonuncuna göre SPD’li üyelerin yüzde 66’sı büyük koalisyona onay verdi.

SPD genel başkanlığını vekaleten yürüten Olaf Scholz, oylamaya çok yüksek katılım olduğunu belirtti ve kararın bağlayıcı olduğunu vurguladı. Koalisyon anlaşmasının kabul edilebilmesi için parti üyelerinin yarısından fazlasının parti içi oylamada anlaşamaya "evet" demesi gerekiyordu. Parti yönetimi oylamanın 1,5 milyon euroya mal olduğunu açıkladı. Özellikle SPD gençlik teşkilatı Genç Sosyalistler de büyük koalisyonun reddedilip erken seçime gidilmesini isterken, koalisyon hükümetinin dört yıl görevde kalamayacağı tartışma konusu olmaya başladı. SPD’nin de büyük koalisyon hükümetinin kurulmasına onay verilmesinin ardından hükümetin 14 Mart’a kadar kurulması bekleniyor.

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