'Savaş fiilen başlamış durumda!'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kanal 7'de Mehmet Acet'in sunduğu 'Başkent Kulusi' programına konuk oldu.

Mehmet Acet'in sorularını cevaplayan Şimşek programda dünya ve Türkiye ekonomisine yönelik kritik değerlendirmelerde bulundu.

İşte Şimşek’in açıklamalarından satır başları;

2016'da büyük bir şok yaşamışız. Bu şoku nasıl atlatırız diye maliye politikasında var olan alanı kullanmışız. Ona rağmen bütçede disiplini korumuşuz. Şimdi bu sene o şok geride kalmış güçlü bir büyüme ivmesi var ve devam ediyor. Gelecekte dışarıdan gelebilecek şoklara karşı biz şimdi tedbir alıyoruz. Şu anda Türkiye birkaç adımla önümüzdeki dönemde küresel parasal sıkılaştırma, küresel ticaret savaşları gibi konulara yönelik olarak 'şimdi ne yapabiliriz' diye onu çalışıyoruz onun tedbirlerini alıyoruz.

AFRİN'İN EKONOMİYE ETKİSİ

Mesela şirketlerin dövizle borçlanmasına bir takım sınırlamaların getirilmesinin arka planı burada. Özetle bütçemizde mali disiplini koruyoruz terörle mücadele için gerekli kaynakları zaten ayırmışız. Dolayısıyla oradan ekonomiye makro finansal istikrarımıza Afrin kaynaklı önemli bir risk görmüyoruz.

Küresel krizle birlikte dünyada gelir dağılımındaki adaletsizlik daha da arttı. Yani gelir dağılımı daha da bozuldu. Küresel kriz sonrası hemen o 3-4 yıllık dönemde büyümenin neredeyse yüzde 95'i en zengin yüzde 1'e gitti. Bu beraberinde tabi ki popülizmi getirdi. Çünkü bir istihdam sorunu yaşandı. Büyüme var istidam yok.

AB TEHDİT ETTİ: KARŞILIKSIZ KALMAZ

Bunun sonrası evresi biz mesela ABD'ye demir çelik ürünü satıyoruz. Amerika'ya ihracat yapan ülkeler arasında ilk 10'da yer alıyoruz. Şimdi ABD durup dururken hiçbir kurala bağlı olmaksızın diyor ki, ''çelik sektörü benim için önemli ben çelik ithalatına yüzde 25 vergi getirdim, alüminyuma yüzde 10 vergi getirdim'' diyor. Ben diyor kendi üreticilerimi koruyacağım artık dışarıdan almayı sınırlayacağım içeride üreteceğim.

O zaman sizde o ülkeden ürün alıyorsunuz. Nitekim ardından Avrupa tehdit etti. ''Bu karşılıksız kalmaz'' dediler. Dün başka bir tehdit, ''Siz adım atarsanız ben de sizin araba ihracatına otomotiv ihracatına ilave vergi getireceğim.''

''SAVAŞ FİİLEN BAŞLAMIŞ DURUMDA''

Şimdi ticaret savaşı burada zaten aslında fiilen başlamış durumda. Herkes fakirleşiyor. Çünkü siz bir konuda daha rekabetçisiniz. Bir konuda ihtisaslaşmışsınız. O ürünü daha verimli daha ucuza üretiyorsunuz. Ve onu siz dışarı satabiliyorsunuz. Oradan bir gelir elde ediyorsunuz. Aynı şekilde sizin rekabetçi olmadığınız sizin çok verimli bir şekilde üretemediğiniz maliyetleri yükse olan başka bir ürünü diyelim ki Çin üretiyor ve size satıyor. Bu şu demek aslında herkesin refahı artıyor demek.

Nitekim küresel olarak baktığınız zaman son 200 yılda inanılmaz olumlu gelişmeler var. 200 yıllık bir perspektifle bakarsanız yoksulluğun müthiş bir şekilde azaldığı okullaşmanın arttığı sağlık imkanlarının arttığı yani hemen hemen her konuda küresel refahın arttığı insani gelişmenin nerdeyse zirveyi zorladığı bir 200 yıl geride kaldı.