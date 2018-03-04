Fenerbahçe moral arıyor! Muhtemel 11'ler

Ligde geride kalan 23 haftada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgiyle 44 puan toplayarak averajla Beşiktaş'ın ardından 4. sırada yer alan sarı-lacivertli takım, son 3 lig maçını gol yemeden kazanan ve 30 puanla 11. basamakta bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek.



Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.



Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında sezonun ilk yarısında Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yapılan maçı yeşil-siyahlı ekip 1-0 kazanmıştı.



Üç eksik



Fenerbahçe'de üç futbolcu, Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Vincent Janssen'in yanı sıra Beşiktaş ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kırmızı kart gören kaleci Volkan Demirel ve Alper Potuk takımlarını yalnız bırakacak.



Ligin 23. haftasındaki Beşiktaş derbisinden sonra 1 maç ceza verilen Jose Fernandao, cezasını Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş müsabakasında çekti. Brezilyalı oyuncu, teknik direktör Aykut Kocaman'ın şans vermesi durumunda Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında formasını terletebilecek.



Öte yandan Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, bu akşamki müsabakada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacak.



Okan Buruk cezalı



Ligdeki son 3 maçında Bursaspor'u 1-0, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor'u 3-0'lık skorlarla mağlup eden yeşil-siyahlı takım, 270 dakikadır kalesinde gol görmüyor.

Teleset Mobilya Akhisarspor, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında 1-0 öne geçtiği müsabakada Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu.

Eksik futbolcunun bulunmadığı Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak.



FENERBAHÇE - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR



STAT: Ülker

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1



FENERBAHÇE: Kameni, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehöet Topal, Souza, Giuliano, Dirar, Aatif, Fernandao.

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman



TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Ömer, Sissoko, Eray, Muğdat, Soner, Larsson, Seleznyov.

TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Saraloğlu