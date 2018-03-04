Beşiktaş, kupadaki Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'nın yokluğunda Jeremain Lens'e sarıldı.
Önceki akşam idmanı ziyaret edip, futbolculara moral veren başkan Fikret Orman da Hollandalı yıldızla birebir özel bir görüşme yaptı.
SENİNLE YOLUMUZ UZUN
Tecrübeli futbolcuya güvenini dile getiren Orman, "Sen özel bir oyuncusun. Öyle olmasan bonservisine bu kadar bedel ödemezdim. Bu sana olan inancımızı gösteriyor. Futbol hatalar oyunu. Herkes gibi sen de hata yapabilirsin. Eğer kaçırdığın gollere üzülüyorsan, Trabzonspor maçı başta olmak üzere önünde çok önemli fırsatlar var. Artık takıma alıştın ve oyunun bir parçasısın. Seninle uzun bir sözleşme yaptık, bu yolu birlikte yürüyeceğiz" dedi.
Başkana sözlerinden dolayı teşekkür eden Lens ise "Sizi, hocamı ve taraftarlarımızı mahcup etmemek için elimden gelenin en iyisini yapacağım" karşılığını verdi.
Beşiktaş, Lens'in bonservisi için Sunderland'e toplam 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Fikret Orman, oyuncuya güvenini anlatırken kendisi için harcanan parayı hatırlattı.
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Fikret Orman'dan Lens'e o sözler!
Beşiktaş, kupadaki Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'nın yokluğunda Jeremain Lens'e sarıldı.
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