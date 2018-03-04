05 Mart 2018 Pazartesi16 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:02Güneş 07:26Öğle 13:22İkindi 16:31Akşam 19:06Yatsı 20:25
    • 11°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 116.859 -0.66
  • Altın: 162,036 0.09
  • Dolar: 3,8162 0.22
  • Euro: 4,7035 1.09

Beşiktaş'ta 78 milyonluk hüsran!

»
Beşiktaş'ta 78 milyonluk hüsran!
Beşiktaş'ın "mecburen" bonservisini aldığı Jeremain Lens'in 5 yıllık maliyeti 78 milyon TL oldu. Lens buna karşılık 15 lig maçında sadece 1 gol atabildi.
Beşiktaş'ta 78 milyonluk hüsran! Beşiktaş'ta 78 milyonluk hüsran! Beşiktaş'ta 78 milyonluk hüsran!

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla harikalar yaratan ve ardından flaş bir transfer hamlesiyle Beşiktaş'a imza atan Jeremain Lens beklentilerin çok uzağında kaldı. 

Son olarak Fenerbahçe derbisindeki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Hollandalı yıldız 15 lig maçında sadece 1 gollük katkı yapabildi.

Önceki gün bonservisi alındı

Buna karşın Lens'in maliyeti de yaşattığı hayal kırıklığı kadar büyük... Sezon başında 1.5 milyon Euro ödenerek Sunderland'ten kiralanan Lens'in önceki gün bonservisinin alındığı da açıklandı.

Sezon başı anlaşma yapılmıştı

Sezon başı yapılan anlaşma gereği 30 yaşındaki futbolcunun bonservisini mecburen alan Beşiktaş, İngiliz kulübüne 4.1 milyon Euro ödeyecek. Böylece toplam bonservis ücreti 5.6 milyon Euro olacak.

8.3 milyon euro maaşı var

Lens 5 yılda 8.3 milyon Euro garanti ücret alacak. Hepsi alt alta konduğunda Hollandalı yıldızın için kasadan tam tamına 16.7 milyon Euro (78 milyon lira) çıkacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Aziz Yıldırım: Kimsenin sizi ezdiği yokAziz Yıldırım: Kimsenin sizi ezdiği yokBaşkan Aziz Yıldırım, kritik haftalara girerken takıma destek verdi ve bir toplantı düzenledi. Özeleştiri de getiren Yıldırım, "Siz iyi takımsınız, kimsenin sizi ezdiği yok" dedi.
Olaylı derbi saha dışına taşındı!Olaylı derbi saha dışına taşındı!Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanan Souza-Quaresma geriliminin ardından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Kocaman'ın hedefi 11 maçta 33 puan!Kocaman'ın hedefi 11 maçta 33 puan!Aykut Kocaman futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "20. şampiyonluk için kalan 11 maçta 33 puan istiyorum. İlk hedef Akhisar" dedi.
Beşiktaş'ta 78 milyonluk hüsran!Beşiktaş'ta 78 milyonluk hüsran!Beşiktaş'ın "mecburen" bonservisini aldığı Jeremain Lens'in 5 yıllık maliyeti 78 milyon TL oldu. Lens buna karşılık 15 lig maçında sadece 1 gol atabildi.
Fikret Orman'dan Lens'e o sözler!Fikret Orman'dan Lens'e o sözler!Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bonservisi alınan Jeremain Lens'e, "Sana güvenmesem, bonservisine bu paraları ödemezdim. Fırsatları iyi değerlendir" dedi
Quaresma patladı! "Her şey kurgu, Türkiye gördü"Quaresma patladı! "Her şey kurgu, Türkiye gördü"Beşiktaş Yönetimi'ne savunma veren Ricardo Quaresma derbide rakip oyuncular tarafından ağır şekilde tahrik edildiğini söyledi.
  • Fenerbahçe moral arıyor! Muhtemel 11'ler04 Mart 2018 Pazar 13:44
  • Talisca: Bonservisi alma işini Beşiktaş'a bıraktım04 Mart 2018 Pazar 13:44
  • Usta'dan istifa cevabı! "Bırakıp gitmek..."04 Mart 2018 Pazar 13:43
  • Volkan Demirel sessizliğini bozdu! 'Bizi yaktı'03 Mart 2018 Cumartesi 13:08
  • Yılmaz Vural'dan flaş karar! 'Tövbe bundan sonra'03 Mart 2018 Cumartesi 12:09
  • G.Saray'da skandal! Ödenmemiş doğalgaz faturası...03 Mart 2018 Cumartesi 12:00
  • Aslan Karabük deplasmanında! Muhtemel 11'ler03 Mart 2018 Cumartesi 11:57
  • Fenerbahçe Real Madrid'i dize getirdi!03 Mart 2018 Cumartesi 11:10
  • Kwadwo Asamoah imzayı attı iddiası03 Mart 2018 Cumartesi 11:04
  • Katar'da hazırlıklar sürüyor03 Mart 2018 Cumartesi 08:50
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri