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Kocaman'ın hedefi 11 maçta 33 puan!

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Kocaman'ın hedefi 11 maçta 33 puan!
Aykut Kocaman futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "20. şampiyonluk için kalan 11 maçta 33 puan istiyorum. İlk hedef Akhisar" dedi.
Kocaman'ın hedefi 11 maçta 33 puan! Kocaman'ın hedefi 11 maçta 33 puan! Kocaman'ın hedefi 11 maçta 33 puan!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bugün ligde oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor maçı öncesinde Sarı-Lacivertli futbolcularla toplantı yaptı. Kocaman, "20. şampiyonluğu ve 4. yıldızı hepimiz istiyoruz. Bunun için kalan 11 maçta 33 puan almalıyız. İlk hedefimiz Akhisar engelini aşmak" dedi.

Akhisar'ı ciddiye almalıyız

Akhisar'ın ligin en formda takımlarından birisi olduğunun altını çizen Kocaman, şöyle devam etti: "Kompakt bir takıma karşı oynayacağız. Fazla açık vermiyorlar. Hücumda da oldukça etkililer.

Bireysel hata yapmamalıyız

Böyle bir takıma karşı savunmada bireysel hatalardan uzak kalmalıyız. Aynı zamanda hücumda becerili olmalı ve en önemlisi 90 dakika boyunca tam bir disiplin içerisinde olmalı, çok iyi mücadele etmeliyiz...

Yorgunluk yaşayabiliriz

Aykut Kocaman perşembe günkü kupa maçı nedeniyle yorgunluğun normal olduğunu da belirterek, "2. yarıda bir sıkıntı oluşabilir. Ama bunu takım halinde yardımlaşarak aşacağız" ifadesini kullandı.

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