Kupa derbisinde Josef ile Ricardo Quaresma arasında yaşanan gerilim sonrası, Portekizli yıldız kırmızı kart görmüştü.
Q7'nin maçın ardından Josef'i telefonla aradığı iddia edildi.
Portekizli yıldızın, Josef'e, "Neden hakeme senin de bana vurduğunu söylemedin?" diyerek çıkıştığı ileri sürüldü.
05 Mart 2018 Pazartesi16 C.Ahir 1439
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Olaylı derbi saha dışına taşındı!
Kupa derbisinde Josef ile Ricardo Quaresma arasında yaşanan gerilim sonrası, Portekizli yıldız kırmızı kart görmüştü.
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