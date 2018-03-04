05 Mart 2018 Pazartesi16 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:02Güneş 07:26Öğle 13:22İkindi 16:31Akşam 19:06Yatsı 20:25
    • 11°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 116.859 -0.66
  • Altın: 162,036 0.09
  • Dolar: 3,8162 0.22
  • Euro: 4,7035 1.09

İşte FETÖ'nün "A takımı"ndaki Durnagöl'ün ifadesi

»
İşte FETÖ'nün "A takımı"ndaki Durnagöl'ün ifadesi
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, eski hakim firari sanık Engin Durnagöl hakkında hazırlanan iddianamede çok dikkat çekici bilgiler yer aldı.
İşte FETÖ'nün İşte FETÖ'nün İşte FETÖ'nün

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü  yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapsi istenen eski hakim firari sanık Durnagöl  hakkında hazırlanan 79 sayfalık iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul  edildi.

İddianamede, önceden Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreter  Yardımcılığı yapan Durnagöl'ün Kahramanmaraş Cumhuriyet savcısı olarak görevde  bulunduğu 16 Temmuz 2016 tarihinde meslekten ihraç edildiği hatırlatıldı.

 

Sanığın Ankara'daki evinde yapılan aramada çok sayıda dijital  materyal, Kahramanmaraş Adliyesi'ndeki odasında ise "Umumun menfaati için  yönetime demeden değişiklik yapalım", "Bu adımı atmazsak operasyon devam ediyor"  gibi çeşitli notların bulunduğu bilgisi de iddianamede yer aldı.

Firari Durnagöl'ün darbe girişimi sırasında yurt dışı giriş  çıkışlarının tespit edildiğine değinilen iddianamede, güvenlik kamera  kayıtlarında sanığın 13 Temmuz 2016 tarihinde saat 07.51'de Marmaris Deniz  Limanı'na geldiği ve saat 08.30'da çıkış yaptığı, 15 Temmuz günü saat 18.24'te  ülkeye tekrar giriş yaptığı, bir gün sonra 09.28'de ise ayrıldığı bilgisine yer  verildi.

Sanığın darbe girişimi sabahında çıkış yapmak için geldiği limanda,  biletleri peşin aldıktan sonra elinde telefonla meşgul olduğu belirtilen  iddianamede, Marmaris'te bir akrabası ya da yakını olmadığı gibi otellerde de  konaklamadığına ilişkin ayrıntılar yer aldı.

Ağustos ayında iki aracını da vekalet yoluyla sattığı belirtilen  sanığın FETÖ'nün yargıdaki "A takımı"ndan olduğu ve örgütün yargı yapılanmasına  etkin rol oynadığına yönelik tanık beyanları da iddianamede yer buldu.

MÜŞTEKİ VE TANIK İFADELERİ DOSYADA

İddianameye ayrıca sanıkla ilgili müşteki ve tanıkların da beyanları  da eklendi.

O.A, 2010-2014 yılları arasında bütün atamaların HSYK Genel Sekreter  Yardımcısı Engin Durnagöl tarafından yapıldığını belirterek, "FETÖ'cü  yapılanmanın teşkilata yerleşmesinde etkili olduğunu düşünüyorum. FETÖ'cü hakim  savcılar tarafından son derece itibar gören bir kişiydi." ifadelerini kullandı.

Ö.K, atamalar konusunda FETÖ'nün bakanlıktaki en etkin mensubunun  Engin Durnagöl ve İdris Berber (eski tetkik hakim) olduğunu ifade ederek, şunları  aktardı:

"Bu iki kişi İbrahim Okur'a (eski HSYK daire başkanı) etki yapıp,  Fetullah Gülen cemaat mensuplarının taleplerini yerine getirirlerdi. Bu kişilerin  taleplerinin cemaat adına gelen talimatlar olduğu da bilinmektedir. Kendilerini  de gizlemiyorlardı."

B.B, 2003-2005 yıllarında Adalet Bakanlığının sözde "abisi"nin tetkik  hakim olan Engin Durnagöl olduğuna değinerek, bu kişinin daha sonra HSYK genel  sekreter yardımcılığına getirildiğini ve atamalarda etkin rol oynadığını anlattı.

Ö.F.T. de Engin Durnagöl'ün FETÖ "abi"si olduğunu ve yargıdaki "A  takımı" içerisinde yer aldığını kaydetti.

Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan G.Ü, örgüt mensubu  şoförlerin kaldığı evde bir süre bulunduğunu belirterek, "Bu ev bunların kod  olarak '5A' dedikleri üst düzey evlerden biriydi. Bu evde kalan M.A. da Genel  Sekreter Yardımcısı Engin Durnagöl'ün şoförlüğünü yapıyordu." dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Esed ateşle oynuyor! Kara harekatı başlattıEsed ateşle oynuyor! Kara harekatı başlattıSuriye'de Esed rejimi ve destekçileri, 5 yıldır abluka altında tuttukları Doğu Guta bölgesine BMGK'nin ateşkes kararını hiçe sayarak, Rusya'nın hava desteğiyle kara harekatı başlattı.
Polise "telefon" yasağı!Polise "telefon" yasağı!İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, personelin can güvenliği ve etrafa daha duyarlı bakabilmesi için ihtiyaç duyulması halinde cep telefonu görüşmelerinin kulaklıkla yapılması yönünde uygulama başlattıklarını söyledi.
Barzani'den yeni açıklama: Çekilmeyeceğiz!Barzani'den yeni açıklama: Çekilmeyeceğiz!IKBY Başbakanı Barzani, 2018 bütçesinin Irak meclisinde Kürtlerin itirazları dikkate alınmadan onaylanmasının kendilerini endişelendirdiğini, ancak haklarını korumak için Bağdat'ta kalmaya devam edeceklerini söyledi.
Tavrımız net, ittifakın yanındayızTavrımız net, ittifakın yanındayızBüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici gündeme dair açıklamalarda bulundu.
İşte FETÖ'nün "A takımı"ndaki Durnagöl'ün ifadesiİşte FETÖ'nün "A takımı"ndaki Durnagöl'ün ifadesiGaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, eski hakim firari sanık Engin Durnagöl hakkında hazırlanan iddianamede çok dikkat çekici bilgiler yer aldı.
Terör mağdurlarına TOKİ'den müjde!Terör mağdurlarına TOKİ'den müjde!Mardin, Şırnak, Hakkari ve Diyarbakır'da terör nedeniyle zarar gören imar ve altyapının yenilenmesi için yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
  • 'Savaş fiilen başlamış durumda!'04 Mart 2018 Pazar 12:56
  • Meteoroloji'den İstanbullulara peş peşe uyarılar!04 Mart 2018 Pazar 11:48
  • Bakan'dan Zeytin Dalı'yla ilgili çok kritik bilgi04 Mart 2018 Pazar 11:43
  • Ahmet Davutoğlu'ndan eleştirilere jet cevap04 Mart 2018 Pazar 11:42
  • Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt verdi!04 Mart 2018 Pazar 09:34
  • Teröristbaşı Karayılan ABD'ye yalvardı04 Mart 2018 Pazar 09:31
  • Nato'nun sözü yalan oldu04 Mart 2018 Pazar 09:12
  • Asayiş uygulamalarında bir ilk!04 Mart 2018 Pazar 09:01
  • Putin'den 'tarihi' cevap!04 Mart 2018 Pazar 09:00
  • Taşeronda sınav süreci başladı!04 Mart 2018 Pazar 08:59
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri