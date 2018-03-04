05 Mart 2018 Pazartesi16 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:02Güneş 07:26Öğle 13:22İkindi 16:31Akşam 19:06Yatsı 20:25
    • 11°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 116.859 -0.66
  • Altın: 162,036 0.09
  • Dolar: 3,8162 0.22
  • Euro: 4,7035 1.09

Barzani'den yeni açıklama: Çekilmeyeceğiz!

»
IKBY Başbakanı Barzani, 2018 bütçesinin Irak meclisinde Kürtlerin itirazları dikkate alınmadan onaylanmasının kendilerini endişelendirdiğini, ancak haklarını korumak için Bağdat'ta kalmaya devam edeceklerini söyledi.
Barzani'den yeni açıklama: Çekilmeyeceğiz!
Barzani'den yeni açıklama: Çekilmeyeceğiz! Barzani'den yeni açıklama: Çekilmeyeceğiz! Barzani'den yeni açıklama: Çekilmeyeceğiz!

Barzani, kendilerine ayrılan bütçe ile birikmiş ve kesintili memur maaşlarını da ödeyemeyeceklerini ifade etti. 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan  Barzani, 2018 bütçesinin Irak meclisinde Kürtlerin itirazları göz önünde  bulundurulmadan onaylanması nedeniyle endişelendiklerini, ancak Bağdat'taki  siyasi zemini terk etmeyeceklerini açıkladı. 

 

Barzani, Erbil'de IKBY Bakanlar Kurulu'nun ardından düzenlediği basın  toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irak meclisinin dün Kürt siyasi partilerin boykot ettiği oturumda 2018  bütçe yasa tasarısını oy çokluğuyla onaylamasının kendilerini ciddi şekilde  endişelendirdiğini dile getiren Barzani, Irak'ın 2003 yılında üzerinde kurulduğu  ortaklık ve ittifak prensibinin bu kararla çiğnendiğini savundu.

IKBY'nin haklarının yok sayılmasının yanı sıra kendilerine ayrılan  bütçe miktarından da kaygı duyduklarını söyleyen Barzani, bu bütçe ile birikmiş  ve kesintili memur maaşlarını da ödeyemeyeceklerini ifade etti.

Barzani, "Kürtlerin ihmal edildiği istikrarlı bir Irak'tan bahsetmek  zor olacaktır. Bu ülkede, barış ve istikrarın olmasını istiyorlarsa diğer  unsurlarla anayasa çerçevesinde hareket etmeliler." dedi.

''BAĞDAT'TA KALMAYA DEVAM''

Gazetecilerin, bütçe meselesinden sonra Kürt siyasetçilerin Bağdat'tan  çekilip çekilmeyecekleri sorusuna karşılık Barzani, IKBY'nin haklarını korumak  için Bağdat'ta kalmaya devam edeceklerini söyledi.

IKBY Başbakanı'na, "Irak'ın Kürt kökenli Cumhurbaşkanı Fuad Masum  hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu da yöneltildi. Barzani, gelişmeler karşısında  IKBY halkı ve hükümetinin Masum'dan bir tavır sergilemesini beklediğini dile  getirdi.

Irak'ta siyasi krize dönüşen 2018 bütçesi dün Kürt milletvekillerinin  boykotuna rağmen mecliste oy çokluğuyla kabul edilmişti.

"Kemer sıkma" önlemlerini içeren bütçede Erbil'in payı önceki yılların  aksine yüzde 12,6'ya düşürülmüştü.

Bütçenin onaylanmasının ardından Kürt Milletvekili Adil Nuri, "Kürtler  olarak Bağdat'taki tüm siyasetten çekilme seçeneğini değerlendiriyoruz. Buna  Cumhurbaşkanlığı makamıyla bakanlıkları bırakma da dahil." açıklaması yapmıştı.

Irak'ta önceki yıllarda bütçeler, daha çok özellikle Bağdat ile Erbil  arasında yapılan siyasi ittifaklara göre şekilleniyordu. Söz konusu ittifaklar  sonucu IKBY, bütçeden yüzde 17’lik gibi önemli bir pay alıyordu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Esed ateşle oynuyor! Kara harekatı başlattıEsed ateşle oynuyor! Kara harekatı başlattıSuriye'de Esed rejimi ve destekçileri, 5 yıldır abluka altında tuttukları Doğu Guta bölgesine BMGK'nin ateşkes kararını hiçe sayarak, Rusya'nın hava desteğiyle kara harekatı başlattı.
Polise "telefon" yasağı!Polise "telefon" yasağı!İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, personelin can güvenliği ve etrafa daha duyarlı bakabilmesi için ihtiyaç duyulması halinde cep telefonu görüşmelerinin kulaklıkla yapılması yönünde uygulama başlattıklarını söyledi.
Barzani'den yeni açıklama: Çekilmeyeceğiz!Barzani'den yeni açıklama: Çekilmeyeceğiz!IKBY Başbakanı Barzani, 2018 bütçesinin Irak meclisinde Kürtlerin itirazları dikkate alınmadan onaylanmasının kendilerini endişelendirdiğini, ancak haklarını korumak için Bağdat'ta kalmaya devam edeceklerini söyledi.
Tavrımız net, ittifakın yanındayızTavrımız net, ittifakın yanındayızBüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici gündeme dair açıklamalarda bulundu.
İşte FETÖ'nün "A takımı"ndaki Durnagöl'ün ifadesiİşte FETÖ'nün "A takımı"ndaki Durnagöl'ün ifadesiGaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, eski hakim firari sanık Engin Durnagöl hakkında hazırlanan iddianamede çok dikkat çekici bilgiler yer aldı.
Terör mağdurlarına TOKİ'den müjde!Terör mağdurlarına TOKİ'den müjde!Mardin, Şırnak, Hakkari ve Diyarbakır'da terör nedeniyle zarar gören imar ve altyapının yenilenmesi için yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
  • 'Savaş fiilen başlamış durumda!'04 Mart 2018 Pazar 12:56
  • Meteoroloji'den İstanbullulara peş peşe uyarılar!04 Mart 2018 Pazar 11:48
  • Bakan'dan Zeytin Dalı'yla ilgili çok kritik bilgi04 Mart 2018 Pazar 11:43
  • Ahmet Davutoğlu'ndan eleştirilere jet cevap04 Mart 2018 Pazar 11:42
  • Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt verdi!04 Mart 2018 Pazar 09:34
  • Teröristbaşı Karayılan ABD'ye yalvardı04 Mart 2018 Pazar 09:31
  • Nato'nun sözü yalan oldu04 Mart 2018 Pazar 09:12
  • Asayiş uygulamalarında bir ilk!04 Mart 2018 Pazar 09:01
  • Putin'den 'tarihi' cevap!04 Mart 2018 Pazar 09:00
  • Taşeronda sınav süreci başladı!04 Mart 2018 Pazar 08:59
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri