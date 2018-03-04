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Polise "telefon" yasağı!

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Polise "telefon" yasağı!
İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, personelin can güvenliği ve etrafa daha duyarlı bakabilmesi için ihtiyaç duyulması halinde cep telefonu görüşmelerinin kulaklıkla yapılması yönünde uygulama başlattıklarını söyledi.
Polise Polise Polise

Aşkın, hayata geçirilen uygulamaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, polislerin çağın vazgeçilmez iletişim aracı haline gelen cep telefonlarıyla meşgul olmasını istemediklerini ifade etti.

Mecbur kalmadıkça cep telefonuyla konuşulmaması gerektiğine dikkati çeken Aşkın, görev gereği cep telefonuna ihtiyaç duyulması halinde görüşmenin bundan böyle kulaklıkla yapılacağını belirtti.

 

Uygulamaya bilimsel yöntem ve deneyimleri sonucunda başladıklarını vurgulayan Aşkın, şöyle konuştu:

"Sokakta cep telefonuyla konuşan polis, bir elini kullanamıyor ve bakış açısı da daraldığı için etrafa daha iyi ve dikkatli bakması zorlaşıyor. Bunun görevli polisimizin can güvenliğini sıkıntıya soktuğunu gördük. Bu nedenle de tüm personelimizin mecbur kaldıklarında cep telefonlarını kulaklıkla kullanmalarının uygun olduğunu düşünüyoruz."

Kulaklıkla polisin daha serbest hareket ettiğinin, etrafa daha duyarlı ve dikkatli bakabileceğinin, muhtemel bir saldırıya karşı müdahalede bulunabileceğinin altını çizen Aşkın, şunları kaydetti:

"Ülkemiz birçok alanda terörle mücadele ediyor. Ülkemizin her tarafından olduğu gibi bugün güvenlik güçlerimiz Afrin'de de terörle mücadelesini sürdürüyor. Şehirlerimizde, dağlarımızda terörle çok etkin bir mücadele yürütüyoruz. Bu alçak terör örgütlerinin güvenlik güçlerimizi hedef aldıklarını biliyoruz. Onun için arkadaşlarımızın kendi can güvenlikleri açısından etrafa daha duyarlı bakabilmeleri için ihtiyaç duyulması halinde cep telefonları ile kulaklıkla konuşmalarının daha güvenli olduğunu değerlendirerek böyle bir uygulamaya başladık.

Arkadaşlarımız da bu uygulamanın ne kadar faydalı olduğunu gördüler. İzmir'de artık polis memurlarımızın tamamı gerektiği durumlarda cep telefonları ile kulaklıkla konuşuyorlar. Böylece çevreye karşı duyarlı olan polisler herhangi bir risk anında iki ellerini de rahatlıkla kullanabiliyorlar."

Hayata geçirilen uygulama ile nöbet tutan polisler, gezici asayiş ekipleri, motosikletli timler, sivil ve yaya devriyeler ile rütbeli tüm personel, görüşmelerini telefon ele alınmadan, tek kulağı kapatan bir kulaklık aracılığıyla yapacak.

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