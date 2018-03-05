ABD Türkiye'deki Büyükelçiliği'ni bugün bir gün süreyle kapatma kararı aldı. Bu karar çerçevesinde vize başvurusu, pasaport yenileme ve noterlik hizmeti gibi rutin işlemler yapılamıyor. Bu kararın alındığı gün Ankara polisi sürpriz bir operasyon başlattı. Savcılığın talimatı ile 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan bilgilendirme şöyle :
"Başsavcılığımızca terör örgütü DAEŞ ‘e yönelik yapılan operasyon kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şu an itibariyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 12 şüpheli gözaltına alınmıştır. Operasyonlar devam etmektedir."
05 Mart 2018 Pazartesi18 C.Ahir 1439
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Terör alarmından sonra Ankara'da operasyon
Ankara'da DAEŞ operasyonu kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
ABD Türkiye'deki Büyükelçiliği'ni bugün bir gün süreyle kapatma kararı aldı. Bu karar çerçevesinde vize başvurusu, pasaport yenileme ve noterlik hizmeti gibi rutin işlemler yapılamıyor. Bu kararın alındığı gün Ankara polisi sürpriz bir operasyon başlattı. Savcılığın talimatı ile 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
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