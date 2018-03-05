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Bu yasada da ittifak şart

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İttifakla gündemde olan iki partiden, MHP’li vekilin Meclis’e sunduğu, “emekli maaşları düşüyor, 600 lira aylık alan emekliler perişan” önergesi, Ak Parti’li vekillerce reddedildi.
Bu yasada da ittifak şart
Bu yasada da ittifak şart Bu yasada da ittifak şart Bu yasada da ittifak şart

“Cumhur” yani sözlük anlamıyla “halk” ittifakının iki kanadı emeklinin “çalıştıkça düşen maaşı” nedeniyle Meclis’te karşı karşıya geldi. MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek’in, “600 lira maaş alan emekli var. 2016’da emekli olan, 2017 yılında emekli olandan daha yüksek maaş alıyor.

Emeklilerin birçoğu hacizle karşı karşıya” şeklindeki sözlerine yıllarca sendika başkanlığı da yapmış olan AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, verdiği cevapta, geçmiş yıllarda yapılan icraatları anlatmakla yetindi.

MAAŞLAR ERİYOR...

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2016’da emekli olan 2017’de emekli olandan fazla maaş alıyor.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, tarım, Bağ-Kur ve isteğe bağlı sigortalılar ile SGK emeklilerinin bir kısmının asgari ücretin altında maaş aldığını belirterek, “600 lira maaş alan emekli var. Asgari ücretin altındaki ücretle insanlar hayatlarını sürdüremez. 2016’da emekli olan, 2017 yılında emekli olandan daha yüksek maaş alıyor. Elektrik, doğalgaz, telefon faturasını nasıl ödeyeceğinin hesabını yapıyor. Emeklilerin birçoğu hacizle karşı karşıya” dedi.

SALİM USLU, İCRAATLARDAN BAHSETTİ...

AK PARTİ'Lİ VEKİLLER ÖNERGEYİ REDDETTİ...

AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu ise, emeklilerin durumlarının iyileştirildiğini savundu ve şunları söyledi: “Geçici köy korucularına emeklilik hakkı getirildi. Vazife malullerinin anne babalarına şartsız aylık bağlanıyor. Ek ödeme ve eğitim-öğretim yardımının kapsamı genişletildi. Vazife malullerine ek ödeme eğitim-öğretim yardımı yapıldı. Vazife malullerine ikinci emeklilik , SGK, BAĞ-KUR emeklilerine yeni haklar verildi. Emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunanların emekli aylıklarından artık yüzde 15 kesinti de yapılmıyor.” MHP’nin önergesi AK Parti’lilerin oyları ile reddedildi.

Milli Gazete

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