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ABD ve Fransa'nın PYD ile kirli pazarlığı

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ABD ve Avrupa terör örgütü PYD ile kirli bir pazarlık yaptı! Fransa PYD’nin yargı kararı tanıyacağını açıkladı.
ABD ve Fransa'nın PYD ile kirli pazarlığı
ABD ve Fransa'nın PYD ile kirli pazarlığı ABD ve Fransa'nın PYD ile kirli pazarlığı ABD ve Fransa'nın PYD ile kirli pazarlığı

Avrupalı istihbarat teşkilatlarının raporlarına göre, 120 ülkeden yaklaşık 40 bin kişi DEAŞ’a katılmak üzere Suriye ve Irak’a geçti. Bunlardan on binlercesi düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirilirken sağ yakalanan yüzlerce DEAŞ’lı ise, gelecek için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bugüne kadar radikal düşüncelere sahip vatandaşlarının ülkeden çıkıp DEAŞ’a katılmasına göz yuman Batı, şimdi yakalanan bu kişileri geri almamak için terör örgütü PYD ile anlaşmaya gitti.

TUTUKLULARIN AKIBETİ PYD’NİN ELİNDE

ABD, Fransa, Almanya, İngiltere başta olmak üzere onlarca ülkenin vatandaşlarından oluşan tutuklu teröristlerin akıbeti başka bir terör örgütü olan PYD’nin inisiyatifine bırakıldı. Rakka operasyonun ardından sağ ele geçirilen 300 civarında DEAŞ üyesi, şu anda Rakka yakınlarındaki bir cezaevinde tutuklu bulunuyor. YPG’nin kontrolünde bulunan bu tutuklular, ABD tarafından sıkı bir incelemeden geçirildi. Bu kişilerin ileride Amerika’ya girişinin engellenmesi için ABD özel kuvvetleri tarafından tek tek parmak izleri alındı. ABD kendi vatandaşı olan 300 kişiyi PYD’ye teslim etti.

Suikast pazarlığı yaptılar

Fransa ise, tutuklanan vatandaşlarının geri dönmesini engellemek için terör örgütü YPG’yle işbirliğine gitti. Fransa Adalet Bakanlığı bir skandala imza atarak, YPG’nin yapacağı yargılamanın sonucunda çıkacak kararı tanımaya hazır olduklarını açıkladı. Kimi ülkeleri ise, istihbarat servisleri üzerinden vatandaşlarının fotoğraflarını YPG’ye vererek, bunların suikastlarla etkisiz hale getirilmesini istedi.

Buka Cezaevi’ndeki durum tekerrür eder mi? 

Rakka operasyonunda sağ ele geçirilen 300 DEAŞ’lı teröristin ne olacağı belirsizliğini koruyor. ABD’nin bu konuda geçmişte izlediği yanlış politikalar Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın başına bela oldu. Yakaladığı tüm El Kaide üyelerini Irak’taki Buka Cezaevi’ne toplayan ABD, adeta DEAŞ’ın doğmasına neden oldu. Şimdi aynı yanlış Suriye’de bir kez daha tekrarlanıyor. Batı tarafından radikalleştikleri için geri alınmak istenmeyen bu teröristler, aynı cezaevinde bir arada tutuluyor.

AKŞAM

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