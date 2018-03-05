İğrenç taciz! 7 ay kimse fark etmedi

Beşiktaş'taki bir ortaokulda, yaşları 11 ile 13 arasında değişen 5 kız öğrenciye yönelik cinsel istismar, bir kız öğrenciye yönelik de taciz iddialarına ilişkin 117 yıla kadar hapsi istenen 52 yaşındaki teknisyen Metin Toker Yücel, “Yanlış anlaşıldım” diye savunma yaptı.

10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada mahkeme kayıtları istedi, davayı erteledi. Avukat Ceren Şarman Tunç, “7 aydır çalışan ses kamera sistemleri teknisyeni cinsel istismarda bulunuyor

. Okulun koridorlarında ve çeşitli yerlerinde kamera olmasına rağmen okul yönetimi ve öğretmenler olayın farkına varmıyorlar veya görmezden geliyorlar. Olayın en korkunç yanı ise okulda bu durumu çocuklardan başka hiç kimsenin fark etmemiş olması” dedi.

Hürriyet