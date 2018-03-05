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Kanuni’ye hakaret eden Şengör’den küstahça özür!

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Kanuni’ye hakaret eden Şengör’den küstahça özür!
‘Osmanlı İmparatorluğu’na altın çağını yaşatan Padişah’ olarak bilinen ve Avrupalıların ‘Muhteşem Süleyman’ olarak adlandırdığı Kanuni Sultan Süleyman’a ağır hakaret eden Celal Şengör skandallarına bir yenisini daha ekledi.
Kanuni’ye hakaret eden Şengör’den küstahça özür! Kanuni’ye hakaret eden Şengör’den küstahça özür! Kanuni’ye hakaret eden Şengör’den küstahça özür!

Celal Şengör, bugünkü köşesinde haddini aşan sözleri için 'Düşük kültür seviyeli' gazetecileri denediğini öne sürerek özür diledi.

Prof. Dr. Celal Şengör, dünyanın ilk atlası olarak bilinen el yazması kitabın tanıtım toplantısında, Kanuni Sultan Süleyman için "Piri Reis'in hayatındaki en büyük talihsizliği, Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

"KÜÇÜK BİR DENEY…"

Şengör, sözleri tepki çekince, Habertürk gazetesindeki köşesinde neden bu ifadeleri kullandığını anlattı. Şengör "Bu bir deneydi ama özür dilerim" başlığını attığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Muhterem okuyucularım... Bu hafta size Cuvier'yi anlatacaktım. Ancak geçen çarşamba Ptolemaios (İslam bilim çevrelerinde Batlamyus) Atlası'nın tanıtımı toplantısının Türk basınına yansıması için Fatih Altaylı'yla yaptığımız küçük bir deney beklediğimizden de fena bir sonuç verince size bu atlası tanıtmak görevi gene bizlere düştü.

Ben hiçbir tarihi şahsiyete hakaretamiz laf söylemeyecek kadar akıl sahibiyim. Kanuni benim beğenmediğim, devletimizin çöküşünün temellerini atmış bir padişahtır. Bunda tereddüdüm yok. Ama ‘salak' kelimesini bilhassa seçerek Türk basınının bunu haber yapıp Ptolemaios Atlası'ndan da bahsetmesini temin etmek istemiştim."

"GAZETECİLERİMİZ İSE DÜŞÜK KÜLTÜR SEVİYELERİ NEDENİYLE…"

Prof. Dr. Şengör yazısını şöyle sürdürdü:

"Gazetecilerimiz ise düşük kültür seviyeleri nedeniyle sadece bu kelimeyi haber yaparak o muazzam atlası ve onu kurtaran Fatih Sultan Mehmed'i es geçtiler (salağı anladılar ama coğrafyayı anlayamadılar). Fatih bunun detaylarını geçen cumartesi yazdı.

Bu deneyle milletimizin bazı üyelerini ne yazık ki üzmek zorunda kaldık, kendilerinden özür dilerim. Ancak gazete ve gazetecilerinin seviyesini de bu sayede bir kez daha gördüler. Bundan sonra Habertürk dışında hiçbir gazete veya televizyona hiçbir haber veya röportaj vermeyeceğim. Söylediklerimi anlayacak, tahsilli ve kültürlü bilim muhabirleri tutana kadar.

Gentile Bellini'nin fırçasından Fatih Sultan Mehmed II (Bugün İngiltere'de)."

 

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