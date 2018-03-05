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Temel Karamollaoğlu ittifak şartlarını açıkladı!

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Temel Karamollaoğlu ittifak şartlarını açıkladı!
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı televizyon programında seçim ittifakı ile ilgili şartlarını sıraladı.
Temel Karamollaoğlu ittifak şartlarını açıkladı! Temel Karamollaoğlu ittifak şartlarını açıkladı! Temel Karamollaoğlu ittifak şartlarını açıkladı!

Karamollaoğlu, "Adaletin tesisi, hukukun üstün tutunması, insanların haklarını arayabileceği ortamın sağlanması, ekonomide yolsuzluklarla, israfla mücadele çok önemli." ifadelerini kullandı.

SP lideri Temel Karamollaoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olduğu programda seçim ittifakı konusunda açıklamalarda bulundu. Farklı bir vizyona sahip olduklarını ifade eden Karamollaoğlu, "Biz ilkeler üzerinde mutabakat sağlayabilirsek ki bu herkesin sağlayabileceği mutabakat, ben iktidar partisinin de bunu sağlayabileceğini düşünüyorum. Başkanlık sisteminin sorgulanabilmesi lazım" dedi.

İktidar ve muhalefetle dirsek temaslarının devam edeceğini söyleyen Karamollaoğlu, "Biz prensiplerin üzerinde duruyoruz. İttifak olabilir, bütün politikalar değişir, o zaman olur. Ama buna razı olur mu iktidar. Biz bu değişiklik olmadan Türkiye'nin düze çıkabileceğine inanmıyoruz." diye konuştu.

İTTİFAK ŞARTLARI

Karamollaoğlu, "Adaletin tesisi, hukukun üstün tutunması, insanların haklarını arayabileceği ortamın sağlanması, ekonomide yolsuzluklarla, israfla mücadele çok önemli." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ SORUSUNA CEVAP

İYİ Parti konusundaki soruya yanıt veren Karamollaoğlu, "Bizim birçok noktada ortak görüşlerimiz var ama şimdiden ittifak prensibini gündeme getirmeyi doğru bulmuyoruz." dedi.

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