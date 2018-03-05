05 Mart 2018 Pazartesi18 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:02Güneş 07:26Öğle 13:22İkindi 16:31Akşam 19:06Yatsı 20:25
    • 19°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 117.410 0.47
  • Altın: 162,864 0.60
  • Dolar: 3,8197 0.09
  • Euro: 4,7090 0.12

80 milyona büyük destek

»
80 milyona büyük destek
Yaşlılardan hasta bakanlara, annelerden gençlere, işsizlerden iş arayanlara, evlenenlerden ev alanlara kadar hemen her kesime devlet desteği var. Kimine toplu para, kimine de aylık destek sağlanıyor
80 milyona büyük destek 80 milyona büyük destek 80 milyona büyük destek

Ülkemizde hemen her kesime yönelik devlet destekleri var. Gençlere, yaşlılara, annelere, yetimlere, yoksullara, işsizlere, ev almak isteyenlere, evlenenlere devlet desteği sağlanıyor. Kimine toplu para kimine de aylık destek var.

İşte bazı destekler:

 

HASTA BAKANA BİN 85 TL VERİLİYOR

Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara, devlet maaş desteği sağlıyor. Gelir ve rapor şartını yerine getirenlere ayda bin 85 lira 50 kuruş ödeniyor.

YAŞLIYA 797 TL ÖDEME

Emekli olamayanlara 65 yaşını doldurduklarında maaş imkanı var. 65 yaş aylığı ile 3 ayda 797,28 lira gelir sağlanıyor.

ANNEYE EN AZ 5 BİN LİRA

Doğum yapan kadınlar, 300-600 lira doğum yardımı, 149 lira süt parası ve iş göremezlik ödeneği alıyor. En düşük iş göremezlik ödeneği 5 bin 50 lira. İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretliye toplam 5 bin 499 lira ödeniyor.

İŞŞİZE AYDA BİN 611 TL

İşsiz kalanlar, İşsizlik Fonu'ndan 10 aya varan süreyle maaş alabiliyor. Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre işsizlik maaşı en düşük 805, en yüksek bin 611 lira.

İŞ ARAYANA 725 TL DESTEK

Sosyal yardım alan kişi, iş görüşmesine giderse, masraflar için 1 yıl içinde azami 3 kere olmak üzere 40 ile 100 lira arası para alabiliyor. Ayrıca bu kişilere işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere 625,76 lira veriliyor.

EVLENEN YAŞADI: 55 BİN TL ÖDENECEK

Konut hesabı açıp 3-5 yıl düzenli ödeme yapanlara ilk evini aldıklarında devlet katkısı ödeniyor. Buradaki üst limit, 20 bin liraya çıkarılıyor. Çeyiz hesabı açıp 3-5 yıl düzenli ödeme yapanlara da 27 yaşından önce evlenirse devlet katkısı ödeniyor. Buradaki azami katkı da 7 bin 500 liraya yükseltiliyor. Çiftler 2 destekten de ayrı ayrı yararlanabiliyor.

KURSA GİDENE GÜNDE 75 TL HARÇLIK VERİLİYOR

İşbaşı eğitim programlarına katılanlara günlük 54 lira veriliyor. Siber güvenlik, yenilenebilir enerji, kodlama gibi alanlarda ise günlük 75 lira ödenecek..

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ülker'den dikkat çekici ilanÜlker'den dikkat çekici ilanYıldız Holding ve şirketi Ülker bugün gıda sektöründe önemli atılımlarını paylaştığı ilanla dikkat çekti.
5 yıllık prime çift maaş5 yıllık prime çift maaşSigortalı olanlar öldüklerinde sistem geride kalanlara maaş bağlıyor. 5 yıl çalışma ve 900 gün şartını tamamlayan eşler çift maaş alma hakkına kavuşuyor.
Yemek kartlarında yeni talepYemek kartlarında yeni talepTÜRES Genel Başkanı Bingöl " Yüzde 12'ye kadar çıkan komisyon oranlarının düşmesi talebimizdi. Görüşmelerimizde de düşeceğini söylediler. Bizim talebimiz yüzde 3-4 bandında olması" dedi.
80 milyona büyük destek80 milyona büyük destekYaşlılardan hasta bakanlara, annelerden gençlere, işsizlerden iş arayanlara, evlenenlerden ev alanlara kadar hemen her kesime devlet desteği var. Kimine toplu para, kimine de aylık destek sağlanıyor
Türkiye için müthiş haber! 1.5 milyona yaklaştıTürkiye için müthiş haber! 1.5 milyona yaklaştıSGK Aralık 2017 istihdam istatistikleri yayınlandı. Özel sektörde, teşvik dönemi 1 milyon 351 bin kişilik istihdam artışıyla kapatıldı.
Dolar haftaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...Dolar haftaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...Dolar 3,8120 liradan, avro 4,6920 liradan haftaya başladı
  • Dünya devi İstanbul'a geliyor05 Mart 2018 Pazartesi 10:59
  • Enflasyon rakamları açıklandı05 Mart 2018 Pazartesi 10:11
  • Bu yasada da ittifak şart05 Mart 2018 Pazartesi 09:40
  • Emekliye ikramiye için toplanıyorlar05 Mart 2018 Pazartesi 09:04
  • İkinci döviz harekâtı!05 Mart 2018 Pazartesi 07:40
  • Başbakan Yıldırım'dan müjde! Hesaplara yatıyor05 Mart 2018 Pazartesi 07:15
  • Hükümetten flaş hamle! Elektrik faturaları düşecek05 Mart 2018 Pazartesi 07:10
  • Otomotiv ihracatında tüm zamanların rekoru geldi04 Mart 2018 Pazar 11:50
  • Düğmeye basıldı! Bunu yapan memur olamayacak03 Mart 2018 Cumartesi 12:56
  • Dolandırıcıların yeni hedefi! İcralık oluyorlar03 Mart 2018 Cumartesi 12:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri