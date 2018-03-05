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11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

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11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın
Suudi Arabistan merkezli ve Arap dünyasının en çok izlenen kanalı olarak bilinen MBC, bünyesindeki 11 kanala talimat göndererek, Türk dizilerinin yayından kaldırılmasını istedi. Bu karardan etkilenen altı dizi olduğu bildirildi.
11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yayın yapan İngilizce gazete The National'ın haberine göre, MBC, bünyesindeki tüm kanallara talimat göndererek ikinci bir emre kadar Türk dizilerini yayından kaldırmalarını istedi. Haberde ani olduğu belirtilen bu kararın arkasındaki nedenler henüz bilinmediği vurgulandı.

MBC Group Sözcüsü Mazen Hayek, The National'a yaptığı değerlendirmede, kararı doğruladı ancak bu kararın neden veya kim tarafında alındığına dair herhangi bir bilgi vermedi.

Hayek, "MBC de dahil olmak üzere birçok Arap ülkesinde Türk dizilerinin yayından kaldırılmasına yönelik bazı medya gruplarını ilgilendiren bir karar alındı" dedi.

Hayek, kararın 2 Mart Cuma günü alındığını da sözlerine ekledi.

The National haberinde, şu ana kadar aralarında Vatanım Sensin'in de olduğu altı dizinin bu karar kapsamında yayından kaldırıldığını ifade etti.

MBC Sözcüsü Hayek, alınan kararın kendileri için 'daha kaliteli özel Arap dizileri yaratma' fırsatı sunabileceğini vurguladı.

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