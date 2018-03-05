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İşte Rusya'nın benzersiz yeni tankı

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İşte Rusya'nın benzersiz yeni tankı
Rus askeri endüstri şirketi VPK Genel Müdürü Aleksandr Krasovitskiy, benzersiz bir tank üreteceklerini ve tankın suda yüzebileceğini söyledi.
İşte Rusya'nın benzersiz yeni tankı İşte Rusya'nın benzersiz yeni tankı İşte Rusya'nın benzersiz yeni tankı

Bumerang adlı tekerlekli zırhlı aracın platformunda yeni çalışmalar yaptıklarını belirten Krasovitskiy, en kısa zamanda aynı platformda yeni bir tank geliştirileceklerini söyledi.

TANKSAVAR TOPUYLA DONATILACAK

Rus ‘Arsenal Oteçestva' dergisinin genel yayın yönetmeni Viktor Murahovskiy, VPK'nın geliştirdiği ‘Bumerang' platformlu tekerlekli hafif tankın suda yüzebileceğini, 125 mm'lik Sprut-SDM tanksavar topuyla donatılacağını ve böylelikle dünyada benzerlerinin bulunmayacağını belirtti.

 

"BENZERSİZ BİR ÜRÜN OLACAK"

Tasarlanan tankın hafif olacağını da belirten Murahovskiy, "Aslına bakıldığında bu yeni nesil hafif ve yüzebilir bir tank. Bu arada dünyada hem temel bir tanktaki silahlara sahip olan, hem de yüzme özelliği bulunan araçların benzeri bulunmuyor. Bu benzersiz bir ürün olacak." diye konuştu.

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