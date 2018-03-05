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Emniyet teşkilatı personel arıyor

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Emniyet teşkilatı personel arıyor
İçişleri Bakanlığı yeni bekçi alımıyla ilgili yönetmeliği yayımladı. Buna göre bekçi olmak için hangi şartların taşınacağı ve hangi sınavlardan geçileceği açıklandı. İşte gençler için memur olmanın yolları
Emniyet teşkilatı personel arıyor Emniyet teşkilatı personel arıyor Emniyet teşkilatı personel arıyor

Mahallelerde ve çarşılarda görev yapacak bekçilerin göreve başlamalarıyla ilgili yönetmelik yayımlandı. Bundan sonra il ve ilçelerde görev yapacak emniyet mensupları bu yönetmeliğe göre göreve başlatılacak. İşte yönetmelikle ilgili detaylar:

Kimler bekçilik için başvurabilecek?

 

Çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda aşağıdaki niteliklerin bulunması şarttır: Türk vatandaşı olmak, ilkokulu bitirmiş olmak, askerlik ödevini bitirmiş olmak, 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Ne zaman ve nereye başvuruluyor?

Faruk Erdem'in haberine göre; Giriş sınavına başvurular, Bakanlık tarafından belirlenen yer ve ilan edilen tarihler arasında şahsen yapılır. Eksik belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular ile başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Başvuruda bulunan adaylardan Başkanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından sınav ücreti alınmaz

Hangi belgeler ile başvurulur?

T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, sınav başvuru dilekçesi, diploma veya geçici bitirme belgesinin fotokopisi, 4 adet biyometrik fotoğraf, sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, askerlik terhis belgesi fotokopisi.

Sınavda hangi sorular sorulur?

Yazılı sınav, test şeklinde yapılır. Sınavda adaylara beş şıklı, çoktan seçmeli, yüz soru sorulur. Yapılacak sınavda sorulacak soruların konuları aşağıda belirtilmiştir: a) Türkçe, b) Sosyal Bilgiler, c) Fen Bilgisi, ç) Hayat Bilgisi, d) Matematik, e) Genel kültür. Adayların başarılı olması için 100 üzerinden en az 50 puan alması gerekir.

Sözlü sınavda neler soruluyor?

Adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir.
Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir.
Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Her aday; a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi, b) Kendisinden istenileni kavraması, c) Özgüveni, ç) İfade etme yeteneği, d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.
Adayın sözlü sınavda başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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