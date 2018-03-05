BAE'ye danışmanlık yapan isim sorguya çekildi

ABD'de savcı Mueller tarafından Donald Trump'ın başkanlık yarışı sürecindeki seçim kampanyasına yönelik olarak sürdürülen soruşturma kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin fiili yöneticilerine danışmanlık yapan George Nader sorguya alındı.

Clinton yönetimi boyunca Suriye ile arka planda müzakere görüşmeleri yürüten, şu sıralar Birleşik Arap Emirlikleri'nin fiili yöneticilerine danışmanlık yapan Lübnan asıllı Amerikalı diplomat George Nader, ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyasına yönelik soruşturma yürüten özel avukat Robert Mueller'in soruşturma ekibi tarafından sorgulandı.



ABD basınında yer alan bilgiye göre Robert Mueller'in ekibi tarafından sorgulanan George Nader'den, Emirlikler tarafından başkanlık seçimi süresince Donald Trump'a para aktarılarak politik güç sağlanıp sağlanmadığı bilgisine ulaşılmaya çalışıldı.



Nader'e yönelik olarak Beyaz Saray'ın politika üretim süreçlerindeki rolü ile ilgili soruların da yöneltildiği belirtilen haberde, bu durumun, başkanlık seçimlerine Rusya'nın yanı sıra Emirlikler'in de müdahil olduğu gerekçesiyle, Mueller tarafından yürütülen soruşturmanın derinleştirileceği anlamı taşıdığı bilgisi yer aldı.



Yerel basında yer alan haberde, Lübnan asıllı Amerikalı diplomat George Nader üzerine yoğunlaşmanın, Trump döneminde Vaşington yönetiminin birçok ülke tarafından nasıl para alarak etki altına girdiği bilgisine de ulaşılabileceği belirtildi.