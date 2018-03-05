Trabzon'da dev çarpışma! Muhtemel 11'ler

İki takım arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Medical Park Stadı'nda yapılacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.



Ligin 23. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Beşiktaş, bordo-mavili rakibini de mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürmeye çalışacak.



Ligde geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek 6 maç sonra 3 puan sevinci yaşayan bordo-mavililer ise, Beşiktaş karşısında da galip gelerek çıkış yakalamak istiyor.



Karadeniz ekibinde Burak Yılmaz, kart cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulanan Mustafa Akbaş, Esteban Alvarado ve Fabian Castillo da kadroda yer alamayacak.



Deplasmanda zorlanıyor



Trabzonspor ile deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacak siyah-beyazlı takım, bu sezon dış sahada istediği sonuçları alamadı.



Ligde şu ana dek 12 deplasman maçına çıkan Beşiktaş; 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 17 puan toplayabildi.



Beşiktaş, dış sahadaki son 6 maçında ise sadece bir kez kazanabildi. Dört karşılaşmadan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda 7 puan elde edebildi. Bu süreçte deplasmanda bir yenilgi yaşayan Beşiktaş'ın 6 maçtaki puan kaybı 11 oldu.



Quaresma, cezalı



Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Ricardo Quaresma, bu akşamki karşılaşmada görev alamayacak.



Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören, ayrıca rakiplerine yönelik hareketlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna da sevk edilen Quaresma, Trabzonspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.



4 oyuncu sınırda



Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte sezon içinde yedişer sarı kart gören Caner Erkin ve Gary Medel'in yanı sıra üçer kez bu durumla karşı karşıya kalan Oğuzhan Özyakup ile Tolgay Arslan, bu akşamki karşılaşmada kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.



"Büyük" maçlarda yenilmedi



Trabzonspor, Beşiktaş ile yapacağı müsabakayı kazanarak üç büyük rakibi karşısında bu sezonki yenilmezliğini sürdürmeye çalışacak.



Bordo-mavililer, bu sezon ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı, yenilgi yaşamadı.



Karadeniz ekibi, ligin 2. haftasında Fenerbahçe ve 7. haftada da Beşiktaş ile deplasmanda yaptığı maçlardan 2-2'lik sonuçlarla döndü. 10'uncu haftada sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 19. haftada iç sahada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.



TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ



STAT: Medical Park

HAKEM: Halis Özkahya



SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS 1



TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Yusuf, N'Doye,

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay



BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Vidal, Medel, Caner, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Adriano, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş