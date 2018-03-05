Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NBC televizyonuna verdiği röportajda, Rusya'nın Kasım 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ve hazırlanan iddianamede suçlanan 13 Rusya vatandaşıyla ilgili konuştu.
''Rusya vatandaşlarını ABD'ye teslim etmeye hazır mı?'' sorusuna Putin, ''Asla. Rusya, aynı ABD gibi, kendi vatandaşlarını herhangi bir ülkeye teslim etmek üzere sınır dışı etmiyor'' yanıtını verdi.
‘ABD’NİN SUÇLADIĞI RUSLAR RUS YÖNETİMİNİ TEMSİL ETMİYORDU’
Putin, ABD’nin 2016’daki başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçladığı kişilerin Rus yönetimini temsil etmediklerini söyledi ve ABD’yi konuyla ilgili belge ve bilgileri sunmaya çağırdı.
“Onların Rusya’yı, Rus yönetimini temsil etmediklerini biliyorum. Tam olarak neler yaptıkları konusunda en ufak bir fikrim yok” diye konuşan Putin, sözlerine şöyle devam etti: “Eğer bir şeyler yaptılarsa, belki de Amerikalılar bu konuda bir takım açıklamalarda bulunabilir. Bu kişiler basına konuşmayıp, bizlere bununla ilgili belge, detay, veri sunmalı. Biz onları incelemeye ve bu konuda görüşmeye hazırız.”
Putin’in NBC televizyonuna verdiği röportaj, İngilizceye çevrilmiş haliyle yayınlandı.
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Putin'den ABD'ye rest: Teslim etmeyeceğiz!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NBC televizyonuna verdiği röportajda, Rusya'nın Kasım 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ve hazırlanan iddianamede suçlanan 13 Rusya vatandaşıyla ilgili konuştu.
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