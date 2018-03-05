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İçişleri'nden son dakika açıklaması!

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İçişleri'nden son dakika açıklaması!
İçişleri Bakanlığından, 26 Şubat-5 Mart arasında ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, aralarında bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu Adil kod adlı Tarık Şen'in de bulunduğu 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri'nden son dakika açıklaması! İçişleri'nden son dakika açıklaması! İçişleri'nden son dakika açıklaması!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat - 5 Mart'ta terör örgütleriyle mücadele kapsamında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), jandarma komando birlikleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hava ve kara unsurlarınca, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde bin 79 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 216, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 46, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 765, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında 37 zanlı gözaltına alındı.

Planlı operasyonlarda bin 64'ü terör suçları, 104'ü düzensiz göç ve 3 bin 530'u uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 698 şüpheli yakalandı.

İç güvenlik operasyonlarında aralarında bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu, "Adil" kod adlı Tarık Şen'in de bulunduğu 7'si ölü, 5'i sağ, 8'i teslim olmak üzere 20 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin, Tunceli, Tokat, Şırnak, Bitlis, Bingöl ve Diyarbakır'daki operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 27 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan bir el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince, patlayıcı yapımında kullanılan 578 kilogram madde, 17 el bombası, 24'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 27 silah ile 55 bin 526 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

- Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 556 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 2 ton 148 kilogram esrar, 250 kilogram eroin, 0,2 kilogram kokain, 3,1 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 8,2 kilogram metamfetamin,11,8 kilogram afyon sakızı, 661 bin 394 uyuşturucu hap, 2 bin 416 kök kenevir bitkisi, 365 bin 241 paket kaçak sigara ve 64 ton 505 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ayrıca, sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun bulunduğu yerlerdeki kontroller ve operasyonlar kapsamında 534 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 27,3 kilogram esrar, 10 kilogram eroin, 3,1 kilogram sentetik kannabinoid, 4,9 kilogram metamfetamin , 26 bin 186 uyuşturucu hap, 2 bin 261 kök kenevir bitkisi ile 48 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

- Siber suçlarla mücadele

FETÖ/PDY, PKK/TAK ve DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 690 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 169 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ​263'ü denizlerde olmak üzere 2 bin 915 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 104 şüpheli gözaltına alındı.

- Asayiş uygulamaları

​Genel asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, vatandaşların huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 2 Mart'ta ülke genelinde eş zamanlı "TÜRKİYE GÜVEN HUZUR - 10" uygulaması yapıldı.

Denetimler, 10 bin 481 ekipte görevli 73 bin 340 personelin katılımıyla, 240 köpek kullanılarak 4 bin 715 hassas noktada gerçekleştirildi.

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