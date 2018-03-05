Beşiktaş'a büyük ümitlerle transfer edilen ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Denys Boyko, geçtiğimiz şubat ayında eski takımı Dinamo Kiev'e kiralanmıştı. Ukraynalı kaleci, kendi ülkesinde de tartışılmaya devam ediyor.
Beşiktaş'a büyük ümitlerle transfer edilmesine karşın beklentileri bir türlü karşılayamayan Denys Boyko, geçtiğimiz şubat ayında eski takımı Dinamo Kiev'e kiralanmıştı.
1,97 boyundaki Ukraynalı eldiven, yeni takımında da yediği hatalı gollere devam ederek Ukrayna basınında tartışma konusu oldu.
Boyko, dün takımının Ukrayna Premier Ligi'nde Zorya Luhanks'ı konuk ettiği maçta 61'nci dakikada skor 1-1'ken yine hatalı bir çıkış yaparak takımının geri düşmesine sebep oldu.
Kiev, daha sonra mücadeleyi 90+2'de bulduğu golle 3-2 kazansa da Boyko, yaptığı hatayla tüm eleştiri oklarını üzerine çekti. (Fanatik)
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Ukrayna, Boyko'yu konuşuyor!
Beşiktaş'a büyük ümitlerle transfer edilen ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Denys Boyko, geçtiğimiz şubat ayında eski takımı Dinamo Kiev'e kiralanmıştı. Ukraynalı kaleci, kendi ülkesinde de tartışılmaya devam ediyor.
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