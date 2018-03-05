14 yıl sonra anne cinayetini çözdü! Flaş gelişme

Konya'da 2003 yılında kemerle boğularak öldürüldüğü, 14 yıl sonra polis tarafından gazete kupüründen iz sürülerek ortaya çıkarılan Ümmü Şimşek (27) cinayetiyle ilgili davada, kadının ablası ablası Raziye (55) ve yeğenleri İlhami (39) ile Talat Şimşek'in (35) 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan yargılanması sona erdi. Mahkeme, Raziye Şimşek'e 30 yıl, Talat Şimşek'e 20 yıl ve İlhami Şimşek'e ise 10 yıl hapis cezası verdi.

Çumra ilçesinde 3 yaşından itibaren babaannesi ve dedesinin yanında kalmaya başlanan açık öğretim lisesi öğrencisi Aleyna Gökçe (18), 14 yıldır kayıp olarak bildiği annesi Ümmü Şimşek'i, geçen yıl elindeki eski fotoğrafla aramaya başladı. Bir süre sonra Aleyna Gökçe'yi telefonla arayan bir akrabası, ''Anneni öldürüp, köprü altına attılar. Sonra kimsesizler mezarlığına gömdüler'' dedi. Telefonda duydukları karşısında şoke olan Aleyna Gökçe, geçen yıl Ocak ayında Çumra Adliyesi'ne giderek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce özel ekip kuruldu. Polis, araştırma sonucu ulaştığı Ümmü Şimşek'in ailesi ve yakınlarıyla görüştü. Ekip, aile üyelerinin bazılarının çelişkili ifadeler vermesinden ve kayıp başvurusunda bulunmamalarından şüphelendi.



Araştırmasını derinleştiren özel ekip, 2003 yılına ait gazeteleri tek tek inceledi. Bir gazetenin 22 Haziran 2003 tarihli sayısında 'Esrarengiz cinayet' başlıklı haberin fotoğrafındaki öldürülmüş olarak bulunan kadın ile savcılığa Ümmü Şimşek'e ait diye verilen bir fotoğrafın aynı olduğu belirlendi.

KEMERLE BOĞUP, DERE YATAĞINA ATMIŞLAR

Geçen yıl Şubat ayında, Ümmü Şimşek'in aile üyelerini çapraz sorguya alan polis, aile içi cinayeti ortaya çıkardı. Şüphelilerin ifadelerinden, Ümmü Şimşek'in 2003 yılında cezaevinde kalan eşi Hasan Şimşek'i, başka bir erkekle aldattığı iddiasıyla şimdi hayatta olmayan annesi Ayşe Şimşek ve ağabeyi Veli Şimşek ile ablası Raziye Şimşek tarafından Çumra Devlet Hastanesi'ne zorla götürülerek, cinsel ilişki yaşayıp, yaşamadığını öğrenmek için muayene ettirilmek istendiği tespit edildi. Doktorun, bunun yasal olmadığını belirtip, muayene yapmaması üzerine aile bireylerinin eve döndüklerinde Ümmi Şimşeki öldüresiye dövdüğü belirlendi. Ümmü Şimşek'in dövüldükten sonra yarı baygın halde ağabeyi Veli, onun oğlu İlhami ile ablası Raziye ve oğlu Talat Şimşek tarafından otomobile konularak, Konya- Isparta yolunun 28'inci kilometresine getirildiği saptandı. Burada otomobili kullanan Veli Şimşek'in belinden çıkardığı kemeri verip, araçtakileri Ümmü Şimşek'i boğmalarını söylediği belirlendi. Bunun üzerine ablasına ve yeğenlerine direnen Ümmü Şimşek'in, boynuna kemer geçirildiğinde, kendisini öldürmemeleri için yalvardığı, bu sırada ablası Raziye Şimşek'in oğlu olan yeğeni Talat'ın kemeri sıkarak, Ümmü Şimşek'i öldürdüğü ve cesedi de bölgede bulunan dere yatağına attığı belirlendi.

Cinayeti itiraf eden Raziye, Talat ve İlhami Şimşek ile olayı bildikleri halde gizleyen yakınları Zekeriya ve Hayriye Şimşek, gözaltına alınıp, Çumra Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Raziye, Talat ve İlhami Şimşek tutuklandı; Ümmü Şimşek'in diğer ağabeyi Zekeriya ve diğer ablası Hayriye Şimşek ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Veli Şimşek'in ise yaşamını yitirdiği öğrenildi.