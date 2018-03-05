Apple çalışmalara başladı! Uygun fiyata geliyor

Apple’ın 2018 yılı ürün planları ortaya çıkmaya başladı. Ortaya atılan son iddialara göre, şirket bu yıl uygun fiyatlı bir MacBook Air modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Apple ürünleri hakkındaki tutarlı tahminleriyle ün salan KGI Securities analistlerinden Ming-Chi Kuo, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde uygun fiyatlı bir MacBook Air satışa sunacağını iddia etti.

Analiste göre, uygun fiyatlı MacBook Air modeli, Apple’ın bu yıl gerçekleştireceği dizüstü bilgisayar sevkiyatlarının yüzde 10 ile 15 arasında artmasını sağlayacak.

Apple tarafından üretilen yonga setleriyle donatılacağı iddia edilen yeni MacBook Air’in 999 dolardan daha uygun bir fiyat etiketine sahip olacağı da söylentiler arasında.