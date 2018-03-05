FETÖ'cüler ASELSAN'da yazılımlara sızdılar!

FETÖ'cü çalışanların ASELSAN Haberleşme Bilgi Teknolojileri Elektronik Üretim Müdürlüğüne bağlı kripto bölümünde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) tahsis edilen kripto cihazlarına yazılım yükledikleri belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ASELSAN'daki yapılanmasına ilişkin 25 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davanın ilk duruşması başladı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu 11 sanık ise bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanıkların kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin özetlenmesinin okunmasının ardından dosyaya gelen evrak okundu.

Duruşmaya, sanık savunmalarıyla devam ediliyor.

ASELSAN'IN SİNCAN, KEÇİÖREN VE YENİMAHALLE BİRİMLERİNDE GÖREV YAPIYORLARDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 25 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ üyelerinin ASELSAN'ın Sincan, Keçiören ve Yenimahalle birimlerinde görev yaptıkları ifade edildi.

TSK'YA TAHSİS EDİLEN KRİPTO CİHAZLARINA YAZILIM YÜKLEDİLER!

Sanıklar İsmail Sin, Zafer Keskin, Zafer Türkkan ve Yiğit Ali Doğan'ın ASELSAN Haberleşme Bilgi Teknolojileri Elektronik Üretim Müdürlüğüne bağlı kripto bölümünde çalıştığına dikkat çekilen iddianamede, söz konusu isimlerin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) tahsis edilen kripto cihazlarına yazılım yükledikleri belirtildi.

BYLOCK KULLANICILARI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

İddianamede, sanıklardan bazılarının örgütün kriptolu haberleşme programını ByLock kullanıcısı oldukları tespitine yer verildi.

Sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.