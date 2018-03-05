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Bölgeyi ikiye bölecek! Yarma harekatı

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Esed rejimi ve destekçilerinin ablukadaki Dogu Guta'yı tümüyle ele geçirmek için ikiye bölme çabası sürüyor. Askeri muhalif gruplar, rejimin ilerlediği noktaları geri almak için karşılık veriyor. Çatışmalar sürüyor.
Bölgeyi ikiye bölecek! Yarma harekatı
Bölgeyi ikiye bölecek! Yarma harekatı Bölgeyi ikiye bölecek! Yarma harekatı Bölgeyi ikiye bölecek! Yarma harekatı

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin  ablukadaki Dogu Guta'yı ele geçirmek için yarma harekatı sürüyor. Askeri muhalifler rejimin eline geçen yerleri geri almak için karşılık veriyor. 
 
Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri, önceki gün, 5 yıldır abluka  altında tuttukları Doğu Gutabölgesine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin  (BMGK) ateşkes kararını hiçe sayarak Rusya'nın hava desteğiyle kara harekatı  başlatmıştı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, rejim ve destekçisi Rusya  ilk olarak ağır bir şekilde bombaladığı Duma ilçesini ve çevresindeki beldelerin  kontrolünü sağlamak için Doğu Guta'yı ortadan ikiye bölmeye başlamıştı.

Askeri muhalif gruplar, rejimin eline geçen Utaya, Neşşabiye, Harizma  ve Hoş el Davahre bölgelerini geri almak için karşılık verdi.
 
Bölgedeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, muhalifler kaybettikleri  bazı noktaları geri aldı. Çatışmalar sürüyor.
 
Rejim ve destekçileri, yeni ele geçirdikleri bölgelerden yaklaşık 3  kilometre doğudan batı yönüne ilerleyerek Haresta ilçesine ulaşması halinde Doğu  Guta bölgesini ikiye ayırmış olacak.
 
Doğu Guta'da dün itibarıyla son iki haftada ölen sivil sayısı 756'yı  buldu.
 
BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye  genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak  "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı  belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGKkararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün  yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde  başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.
 
Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır  abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma  Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi,  geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son  aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede,  yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor.  Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda  bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.
 

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