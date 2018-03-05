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Afrin'deki PYD tünellerinde en büyük pay onların!

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Afrin’de güvenlik güçlerimiz bölgeyi teröristlerden temizlerken, son dönemlerde yer altına saklı tüneller bir bir ortaya çıkarılıyor.
Afrin'deki PYD tünellerinde en büyük pay onların!
Afrin'deki PYD tünellerinde en büyük pay onların! Afrin'deki PYD tünellerinde en büyük pay onların! Afrin'deki PYD tünellerinde en büyük pay onların!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘O tünelleri kazan mikserler kimin?’ sözleriyle dikkati çektiği bu yapılarda ABD ve Avrupa hem maddi hem de altyapı desteği ile bir kez daha teröre ortak oluyor.

Türkiye’nin Suriye sınırında yürüttüğü harekata kimi batı ülkeleri silah ve mühimmat desteği sağlarken, kimi Avrupa ülkeleri de teröristlere ciddi anlamda altyapı desteği sağlamaya devam ediyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Oralara gelen o mikserler çok ilginçtir. Mikserler kimin? Lafarge. Lafarge kimin? Fabrikaları var orada. O tünellerin halini gördük. Bu tünellerin içinden değişik yerlere giden yaşam alanları var. Bütün bunlar ortadayken batı bize hala neyin hesabını soruyor?” sözleriyle tepki gösterdiği süreçte uluslararası şirketlerin yanı sıra sözde yardım kuruluşları, dernekler ve vakıflar da teröristlere finansman sağlıyor.

Kürt Kızılayı’ndan milyonlarca Euro geliyor

Bugüne kadar farklı isimlerle gizlenerek çeşitli faaliyetlerle teröristleri destekleyen çok sayıda kurum Avrupa’nın başkentlerinde temsilcilik açabilecek kadar rahat hareket ediyor. Bunlardan sadece biri olan Kürt Kızılayı’nın sadece geçen yıl Mart ayından 1 milyon Euro’nun üzerinde bir miktarı Nusaybin, Cizre ve Sur gibi yerlere gönderdiği öne sürülürken, bu paraların Afrin ile bağlantılı tünellerin inşası için kullanıldığı iddia ediliyor.

Dosyaları kabarık

Bugüne kadar hazırlanan raporlarda terör örgütlerinin Avrupa'daki finans faaliyetlerini başta Almanya olmak üzere, Fransa, İsviçre, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka'da yürütüldüğü bilgisi sıkça yer aldı.

Yine aynı raporlara göre terör örgütü PKK başta olmak üzere sözde bölücülerin Avrupa genelinde yılda yaklaşık 30 milyon avroyu "bağış" adı altında topluyor. Diğer taraftan "bağış" yapmayan kişilerin tehdit ve darp edildiği, işletmelerin ise itibarsızlaştırıldığı biliniyor. Ancak yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirle PKK'nın topladığı rakam, 30 milyon avronun çok daha üstüne ulaşıyor.

Terör tünellerinde en büyük pay onların

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çok sayıda tünelin ortaya çıkarıldığı Afrin’de de durum farklı değil. ABD'nin yanı sıra Avrupalı ülkelerin de sadece finansman desteği sağlamakla kalmayıp her türlü altyapı hizmetini sağladığı terör örgütleri bu tünellerle varlığını korumaya çalışıyor.

Özellikle silahlı ve silahsız İHA’ların varlığı ile tünellerin bir çoğu açığa çıkarılırken, karadan ilerleyen birliklerin de titiz çalışmaları sonucunda çok sayıda terör tüneli etkisiz hale getiriliyor.

Derinlikleri 1 ile 10 metre arasında değişen tünellerin saldırılardan etkilenmemesi için çok kalın beton bariyerlerle desteklendiği biliniyor. Teröristlerin kullandığı tünellerde yaşam alanları, nizami havalandırma boşlukları ve gözetleme kuleleri bulunuyor.

YENİ ŞAFAK

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