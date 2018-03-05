Kim Jong Un'tan bir ilk! Güney Kore'yle...

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un bugün başkent Pyonyang'da içlerinde Güney Kore Ulusal Güvenlik Direktörü ve İstihbarat Şefi'nin de olduğu Güney Kore heyetiyle yüz yüze görüşecek.

Kore yarımadasında bir yıldan fazla bir süredir devam eden nükleer tansiyonun ardından Kış Olimpiyatları'yla başlayan diyalog sürecinde önemli günler yaşanıyor.

Kış Olimpiyatları'nda Kuzey Kore heyetinin Güney'i ziyaret etmesinin ardından, Güney Kore'den 10 kişilik bir heyet bugün Pyongyang'a gitti.

CNN'e konuşan Güney Koreli yetkililer Pyongyang'a giden heyetin Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi. Bu görüşme 2011'de koltuğu devralan Kim Jong Un'un Güney Koreli yetkililerle yüz yüze yapacağı ilk görüşme olacak.

Kim Jong Un ile bir araya gelecek isimler arasında Güney Kore Ulusal Güvenlik Direktörü Chung Eui-yong ile İstihbarat Şefi Suh Hoon da bulunuyor.

Güney Kore heyetinin Pyonyang'da Kore yarımadasındaki nükleer gerilimin azaltılması ve Kuzey Kore yönetimi ile ABD arasında diyalog sürecinin başlatılması için temaslarda bulunması bekleniyor.