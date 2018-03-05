06 Mart 2018 Salı18 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:00Güneş 07:24Öğle 13:21İkindi 16:32Akşam 19:07Yatsı 20:26
    • 14°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 116.946 0.07
  • Altın: 161,516 -0.23
  • Dolar: 3,8102 -0.16
  • Euro: 4,6984 -0.11

Bakanlığa kadın eleman alınacak

»
Bakanlığa kadın eleman alınacak
Bakan Sarıeroğlu, "1 milyon 400 binlik istihdamın yarısı kadın istihdamında gerçekleşti.
Bakanlığa kadın eleman alınacak Bakanlığa kadın eleman alınacak Bakanlığa kadın eleman alınacak

Şu anda kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 33 seviyesinde, 2023 yılında hedefimiz yüzde 41 seviyesinde gerçekleştirmek. İçinden geçtiğimiz süreçte kadına şiddete sıfır tolerans şeklinde yaklaşıyoruz" dedi.

Büro Memur-Sen tarafından, Bakan Sarıeroğlu’nun katılımlarıyla "Merhamet ve Kadın" temalı program düzenlendi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ankara Greenpark Otel’de düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Sarıeroğlu, sözlerine kadın kahramanları, şehitleri, emekçileri anarak başladı ve kadın komisyonlarının önemine değinerek, 8 Mart kapsamında yapılacak etkinliklerin farkındalık sağlaması ve politika oluşturması adına katkı sağlamasını temenni etti.

Kadına şiddete sıfır tolerans

16 yıldır devrim niteliğinde düzenlemeler yapıldığını, kadın odaklı çok önemli yasal düzenlemeler gerçekleştirildiğini aktaran Sarıeroğlu, "Kadınların her alanda çalışma hayatında yer aldığını görüyoruz. Kasım ayı istatistikleri açıklandı, işsizlik oranlarımızda düşüş var ama en büyük düşüşümüz kadınlarla ilgili yaşandı. 1 milyon 400 binlik istihdamın yarısı kadın istihdamında gerçekleşti. Şu anda kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 33 seviyesinde, 2023 yılında hedefimiz yüzde 41 seviyesinde gerçekleştirmek. Hayatın her alanıyla ilgili düzenlemeleri gerçekleştirdik. İçinden geçtiğimiz süreçte kadına şiddete sıfır tolerans şeklinde yaklaşıyoruz. Bu alanda faaliyet gösteren tüm STK’larla ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Bakanlıkta kadın sayısı artacak

Kamuda yüzde 39 oranında kadın çalışanın olduğunu belirten Sarıeroğlu, bu seviyenin de artmasını hedeflediklerini kaydetti. Ayrıca bu seviyenin yönetim kademelerinde de olması gerektiğini vurgulayan Sarıeroğlu, "Kadınlar sadece sendikacılıkla ilgilenmiyor, biz kadın komisyonlarını bu bağlamda bir okul olarak değerlendiriyoruz. Kadınların bizzat karar mekanizmalarında olması gerekiyor. Bakanlıkta da kadın oranı yüksek ama yönetim kadrosunda sayı yeterli değil, bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda kadın yönetici sayısını artırmış olacağım" diye belirtti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ortak fon oluşturdular! Bakın ne yapacaklar..Ortak fon oluşturdular! Bakın ne yapacaklar..Mısır ve Suudi Arabistan arasında son dönem gelişen ilişkilere bir yenisi de Sina Yarımadası'nda kurulacak şehirle atılacak. Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Sisi proje için 10 milyar dolarlık bir ortak fon oluşturdu.
Rusya'dan flaş karar: İzin verdi!Rusya'dan flaş karar: İzin verdi!Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) iki yıllık aranın ardından Türkiye’den nar, patlıcan, biber, marul, kabak ve bal kabağı sevkiyatına izin verme kararı aldı.
Araç sahiplerine güzel haber! Sınır kaldırıldıAraç sahiplerine güzel haber! Sınır kaldırıldıTüm araç sahiplerine iyi haber! Kaza sırasında araçta oluşan değer kaybındaki yüzde 15 sınırlaması kaldırıldı. Artık kaza yapan sürücü, yüzde yüz kusursuz ise aracında oluşan değer kaybının hepsini karşı taraftan talep edebilecek.
Bakanlığa kadın eleman alınacakBakanlığa kadın eleman alınacakBakan Sarıeroğlu, "1 milyon 400 binlik istihdamın yarısı kadın istihdamında gerçekleşti.
Bölgeyi ikiye bölecek! Yarma harekatıBölgeyi ikiye bölecek! Yarma harekatıEsed rejimi ve destekçilerinin ablukadaki Dogu Guta'yı tümüyle ele geçirmek için ikiye bölme çabası sürüyor. Askeri muhalif gruplar, rejimin ilerlediği noktaları geri almak için karşılık veriyor. Çatışmalar sürüyor.
Turkcell'den flaş karar! Hisselerini sattıTurkcell'den flaş karar! Hisselerini sattıTurkcell iştiraki Azertel'in payları, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ait Azintelecom'a 221,7 milyon euro bedelle satıldı.
  • Katmerciler’de büyük satış05 Mart 2018 Pazartesi 14:52
  • E-Devlet'ten hemen kontrol edin!Borcunuz çıkabilir05 Mart 2018 Pazartesi 14:49
  • Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Başvuran o parayı geri alacak05 Mart 2018 Pazartesi 14:20
  • Kamuda 'arabulucu' dönemi05 Mart 2018 Pazartesi 14:10
  • İlk sinyali verdi! 'Savaş' başlatacak uygulama için yeni açıklama05 Mart 2018 Pazartesi 13:53
  • Şubat ayının zam şampiyonu oldu05 Mart 2018 Pazartesi 13:50
  • Ülker'den dikkat çekici ilan05 Mart 2018 Pazartesi 13:33
  • 5 yıllık prime çift maaş05 Mart 2018 Pazartesi 12:45
  • Yemek kartlarında yeni talep05 Mart 2018 Pazartesi 11:30
  • 80 milyona büyük destek05 Mart 2018 Pazartesi 11:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri