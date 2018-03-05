August Heinrich Hoffmann von Fallersleben’in 1841yılında yazdığı ''Almanya Şarkısı'' güftesinin sadece ilk üç kıtasından oluşan ve 1952 yılında beri kullanılan Alman milli marşının değiştirilmesi teklif edildi.

Federal Aile İşleri Bakanlığı'ndaki Fırsat Eşitliği Komiseri Kristin Rose-Möhring, Milli Marşta "Baba vatanı" ibaresi kullanılıyor. Anavatan'dan bahsedilmediği için cinsiyet eşitliğine aykırıdır. Bu kelimelerin yerine "Memleket Vatan " denebilir. "Kardeşçe el ve kalp ile" sözlerinde kardeşçe kelimesinde erkek kardeş anlatılıyor. Bunun yerine "Cesurca kalple el ele" ibarelerin kullanmasını teklif etti.

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben’in 1841yılında yazdığı ''Almanya Şarkısı'' ilk kıtasındaki "Almanya Alman her şeyin üzerinde" ibaresi 1952 yılında Nazi dönemini anımsattığı için çıkarılmıştı.

Avusturya 2012 yılında milli marşında "Sen büyük erkek çocukların vatanısın" ibaresi yerine "Sen büyük erkek ve kız çocukların vatanısın" seklinde değişmişti. Kanda parlamentosu da milli marşlarında "Bütün erkek çocukların içinde vatan sevgisi uyandır" yerine "Hepimizin içine vatan sevgisi uyandır'' diye değiştirildi.