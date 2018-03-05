Çocuğunun araç içinde fenalaştığını söyleyerek hastaneye götüren ve ölümünden 14 gün sonra yaşadığı vicdan azabına dayanamayan H.E, 4 yaşındaki oğlu K.E'yi susturmak isterken öldürdüğünü itiraf etti.
14 gün sonra itiraf eden H.E.nin oğlunun cenazesinde taziyeleri soğukkanlılıkla kabul ettiği ortaya çıktı. Karısının ise olanlardan habersiz oğluna gözyaşları içinde veda ettiği öğrenildi. Katil zanlısı baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
06 Mart 2018 Salı18 C.Ahir 1439
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O caninin görüntüleri ortaya çıktı!
Çocuğunun araç içinde fenalaştığını söyleyerek hastaneye götüren ve ölümünden 14 gün sonra yaşadığı vicdan azabına dayanamayan H.E, 4 yaşındaki oğlu K.E'yi susturmak isterken öldürdüğünü itiraf etti.
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