Yüzde 41,45 pay ile Turkcell iştiraki olan Fintur Holdings, sermayesinin yüzde 51,3'üne sahip olduğu Azertel'deki paylarının tamamını, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ait Azintelecom'a 221,7 milyon euro bedelle devretti.
Konuya ilişkin Turkcell tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, hisse devir sözleşmesinin imzalanması, hisselerin Azintelecom'a devri ve devir bedelinin Fintur'a aktarılması eş zamanlı olarak gerçekleşti.
Açıklamada, Fintur'un, Turkcell'in finansallarında "satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar" olarak yer aldığı hatırlatılarak, bu nedenle söz konusu işlemin Turkcell'in finansal tablolarına bir etkisi bulunmadığı kaydedildi.
Fintur Holdings paylarının yüzde 41,45'i Turkcell, yüzde 58,55'i ise Telia Company.
06 Mart 2018 Salı18 C.Ahir 1439
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Turkcell'den flaş karar! Hisselerini sattı
Yüzde 41,45 pay ile Turkcell iştiraki olan Fintur Holdings, sermayesinin yüzde 51,3'üne sahip olduğu Azertel'deki paylarının tamamını, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ait Azintelecom'a 221,7 milyon euro bedelle devretti.
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