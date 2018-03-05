'Avusturya'yı Türkiye'nin üzerine sürüyorlar'

Prof. Dr. Faruk Şen, Bakan Çavuşoğlu'nun Almanya ziyaretlerini şu ifadelerle değerlendirdi;

Çavuşoğlu çok kısa bir aradan sonra Almanya’ya yeni bir ziyaret yapıyor. 14 Mart’ta yeni hükümet kurulmadan eski ve yeni Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüşecek olmasının en önemli nedenleri Almanya’nın söz verdiği gibi inderekt askeri amborgaların tamamıyla kaldırılması, PKK’ya eylemlerde göz yumulmaması gibi konuları içeriyor. Sigmar Gabriel’in Türkiye’ye bakışı olumsuz degil. Buna karşılık Almanya’da Sol Parti başta olmak üzere Yeşiller belirli ölçüde de Hür Demokratlar PKK eylemlerine destek vermeye devam ediyorlar.

ÇAVUŞOĞLU'NUN AVUSTURYA ZİYARETİ

Bu ziyaretin ardından Çavuşoğlu, Berlin’den küçük Almanya’nın başkenti olan Viyana’ya gidiyor. Avusturya tamamıyla dış politikasında Almanya’dan etkilenen bir ülke. Neredeyse Avusturya’nın büyükelçi ve başkonsolosları direktifleri Viyana yerine Berlin'den alıyorlar.

AB AVUSTURYA DÖNEM BAŞKANLIĞINDA TÜRKİYE-AVUSTURYA İLİŞKİLERİ

Türkiye'nin tarih boyunca destek verdiği Avusturya'da Türkiye düşmanlığı artık politikanın ayrılmaz bir parçası oldu. Konservatif ve aşırı sağcıların hükümeti 2018'in ikinci yarısında dönem başkanlığını ele alacak ve Türkiye'ye karşı politikasını geliştirerek devam ettirecek. Bu konuda Almanya belirli bir açıdan elini kirletmeyip Avusturya'yı Türkiye'nin üzerine sürüyor. Türkiye'nin de yavaş yavaş bunun bilincinde olduğunu görüyoruz.

SOSYAL DEMOKRATLAR

Merkel hükümeti 4 yıllık bir süreç ile tekrar iş başına geçecek. Almanya’da Sosyal Demokratların oylamasında yüzde 67’lik bir oran Sosyal Demokrat Partinin Angela Merkel’in partisi ile koalisyon hük

hümeti kurmasına onay verdi. Bunun en büyük nedeni Sosyal Demokratların yeni bir seçim ortamına girmek istememesinden kaynaklanıyor.

26 MART'TA VARNA'DA TÜRKİYE-AB ZİRVESİ

26 Mart tarihinde Varna’da yapılması planlanan AB Türkiye zirvesi konusunda Güney Kıbrıs tüm manevralarını yaparak bunun ertelenmesini sağlamak istiyor. Güney Kıbrıs’ta İtalyan gemisini doğalgaz arattırma istemi ve Türkiye’nin buna haklı olarak karşı çıkması Güney Kıbrıs’ın elinde büyük bir koz. Bu dönemde bir Türkiye AB zirvesi olmazsa 2018’in ikinci yarısında, Almanya kaynaklı dış politika uygulayan Avusturya bunu katiyetle yapmayacak. Türkiye Avusturya’ya çok tolerans tanıdı. Bu toleransların karşılığında sadece karşılık görmek Türkiye için üzücü bir sonuç. Artık Türkiye üzülmeyip kendisini üzenleri üzmeli.