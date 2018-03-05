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Vali açıkladı: Tehlikedeki binada eğitim durdu!

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Vali açıkladı: Tehlikedeki binada eğitim durdu!
İstanbul Valisi Vasip Şahin, tehlike altındaki Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde eğitimin durduğunu açıkladı.
Vali açıkladı: Tehlikedeki binada eğitim durdu! Vali açıkladı: Tehlikedeki binada eğitim durdu! Vali açıkladı: Tehlikedeki binada eğitim durdu!

İstanbul'da Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi büyük bir tehlike altında. 400 öğrencinin okuduğu okul binası, hemen yanı başındaki AVM inşaatı nedeniyle çökme riskiyle karşı karşıya. İstinat duvarı yapılmadan başlatılan kazı, toprak kaymasına neden oldu. Üstelik bu toprak kayması ders sırasında meydana geldi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Binadaki eğitim bugün saat 14.00 itibarıyla sonlandırıldı" dedi.

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