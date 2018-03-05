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Beşiktaşlıları yıkan kare! Devam edemedi...

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Beşiktaşlıları yıkan kare! Devam edemedi...
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, Trabzonspor maçında Joao Pereira ile girdiği ikili mücadelenin ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Beşiktaşlıları yıkan kare! Devam edemedi... Beşiktaşlıları yıkan kare! Devam edemedi... Beşiktaşlıları yıkan kare! Devam edemedi...

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynadığı mücadelede yıldız oyuncusunu sakatlığa kurban verdi.

Siyah-beyazlıların Brezilyalı yıldızı Adriano, mücadelenin 63. dakikasında Joao Pereia ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ve yapılan müdahalelerin ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı. Maçın hakemi Hali Özkahya, pozisyonda devam kararı verdi.

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Adriano'nun gözünde problem olduğu belirlendi ve oyuncunun gözüne bandaj yapıldı. Tecrübeli futbolcunun son durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.

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