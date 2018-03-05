Putin açıkladı! Hepsini etkisiz hale getirdik

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlileri ile yapılan bir toplantıda konuşan Putin, son yıllarda yabancı istihbarat kuruluşlarının çalışmalarında bir artış gözlendiğini belirtti.

Putin "Yabancı istihbarat kuruluşları, Rusya'da çok sıkı çalışmalar gerçekleştiriyor, en modern ajanlık ve teknik istihbarat yöntemlerini kullanıyorlar" dedi.

"Sadece 2017 yılında yabancı istihbarat kuruluşlarından 72 kadrolu çalışan ve 397 ajanın faaliyetleri etkisiz hale getirildi" diyen Putin "Bu çok önemli konuda disiplinli ve etkili bir şekilde çalışmalar gerçekleştirmenizi, yabancı istihbarat kuruluşlarının siyasi, ekonomik, teknolojik ve savunma nitelikli bilgilere ulaşmaya yönelik girişimlerini engellemenizi, bu alanda çalışmaya devam etmenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

'GEÇEN YIL TERÖR NİTELİKLİ 68 SUÇ ÖNLENDİ'

Putin, geçen yıl FSB'nin çalışmaları sayesinde terör nitelikli eylemlerin sayısında bir düşüş gözlendiğini belirtti.

Putin "Son 6 yıldır Rusya'daki terör nitelikli suçlarda bir düşüş gözlendi. 2012 yılında 316, 2014 yılında 84, geçen yılsa 25 bu tip eylem tespit edildi. Bu olumlu eğilimin sebebi terörle mücadeleye yönelik çalışmalar. Geçen yıl 25 terör eylemi dahil terör nitelikli 68 suç önlendi" dedi.

Putin "Aynen bu şekilde aktif çalışmaya, terörle mücadele stratejisi ve hücum taktiğini kullanmaya, Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAK) ile koordinasyona devam edilmeli" dedi.