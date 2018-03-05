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Gomis dünyanın zirvesinde! Tek rakibi...

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Gomis dünyanın zirvesinde! Tek rakibi...
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Bafetimbi Gomis, dünya liglerinde sadece Benfica forması giyen Jonas'ı geçemedi.
Gomis dünyanın zirvesinde! Tek rakibi... Gomis dünyanın zirvesinde! Tek rakibi... Gomis dünyanın zirvesinde! Tek rakibi...

Galatasaray'da müthiş bir hava yakalayan ve son iki maçta toplam 7 gol atan Bafetimbi Gomis, dünya çapında bir başarıya daha imza attı.

Fransız yıldız, dünya liglerinde gol sayısı açısından sadece bir ismi geçemedi. Dünyanın tüm birinci ligleri dikkate alındığında Bafetimbi Gomis attığı 24 golle, sadece 30 gole katkı yapan Benfica'nın yıldızı Jonas'ı geçemedi. Gomis; 24 gollü yıldızlar Messi, Edinson Cavani, Harry Kane ve Mohamed Salah ile ikinciliği paylaşıyor.

Bu sezon özellikle son haftalarda yükselen bir performans sergileyen Gomis, dünyanın en çok gol atan ikinci oyuncusu olurken, Sergio Agüero, Neymar, Lewandowski gibi isimleri de geride bıraktı.

Dünyanın en çok gol atan oyuncuları listesinde Gomis'in yanı sıra iki tanıdık isim daha yer aldı. Avustralya temsilcisi Sydney FC forması giyen Bobo attığı 22 golle 9. sırada yer alırken, 18 gole imza atan Trabzonspor forması giyen Burak Yılmaz da ilk 20 içerisinde kendine yer buldu. 

Sporx

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