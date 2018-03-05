Kartal'ı Trabzon'da Babel uçurdu!

Medical Park Stadı'nda oynanan ve hakem Halis Özkahya'nın düdük çaldığı maçta Beşiktaş'ın gollerini 71 ve 78. dakikalarda Ryan Babel attı. Babel'in iki golünde de asist Alvaro Negredo'dan geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 47'ye çıkartırken Galatasaray ve Başakşehir'in 3 puan gerisinde 3. sırada haftayı kapattı. Son 8 haftada sadece 1 kez galip gelebilen Trabzonspor ise 36 puanla 7. sırada kaldı.

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Trabzonspor ise deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak.

Stat: Medical Park

Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka (Dk. 65 Rodallega), Sosa, Olcay Şahan (Dk. 65 Yusuf Yazıcı), Abdülkadir Ömür, N'Doye

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Medel, Tosic, Adriano (Dk. 65 Caner Erkin), Hutchinson, Tolgay Arslan, Lens (Dk. 86 Mustafa Pektemek), Talisca, Babel, Vagner Love (Dk. 58 Negredo)

Goller: Dk. 71 ve 78 Babel (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 1 Tosic, Dk. 44 Lens (Beşiktaş) Dk. 28 Hubocan (Trabzonspor)