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Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Artık ona rahat yok

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'le ilgili 'artık ona rahat yok. Nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız.'' dedi.
Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Artık ona rahat yok
Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Artık ona rahat yok Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Artık ona rahat yok Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Artık ona rahat yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün iadesine ilişkin, "Bu çabalarımız sadece Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir. Salih Müslüm nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız."dedi.

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