Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün iadesine ilişkin, "Bu çabalarımız sadece Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir. Salih Müslüm nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız."dedi.
06 Mart 2018 Salı18 C.Ahir 1439
- Trump'tan ilginç sözler: Bizi kazıkladılar!40 Türk Yunanistan’da mahsur kaldıTrump'tan küstah sözler: Bizzat kendim gidebilirimPeş peşe indiler! ‘Ölüm makinesi’ kritik bölgedeÇavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Artık ona rahat yokABD Büyükelçiliği hakkında yeni kararBAE'den tehlikeli hamle! Ortalık karışacakYunanistan'dan 'komik' açıklamaYakalanan Yunan askerleri için karar verildiKartal'ı Trabzon'da Babel uçurdu!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 06:00 Güneş 07:24 Öğle 13:21 İkindi 16:32 Akşam 19:07 Yatsı 20:26
- 14°C Adana
- 12°C Adıyaman
- 10°C Afyon
- 5°C Ağrı
- 2°C Amasya
- 6°C Ankara
- 15°C Antalya
- 4°C Artvin
- 16°C Aydın
- 10°C Balıkesir
- BIST: 116.946 0.07
- Altın: 161,516 -0.23
- Dolar: 3,8102 -0.16
- Euro: 4,6984 -0.11
Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Artık ona rahat yok
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'le ilgili 'artık ona rahat yok. Nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız.'' dedi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Artık ona rahat yokDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'le ilgili 'artık ona rahat yok. Nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız.'' dedi.
İYİ Parti'de Erdoğan ve Bahçeli şoku!İYİ Parti Çanakkale 1'inci Olağan İl Kongresi'nde bir oy zarfından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin adının yazılı olduğu, dosya kağıdı çıktı.
İttifakta ikinci ayakAK Parti ve MHP’nin ‘Cumhur ittifakı’ ile 2019 seçimleri için hazırladığı düzenleme Meclis Alt Komisyonda görüşülecek. Teklifin yasalaşmasının ardından iki partinin komisyonları cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içim uyum yasalarına odaklanacak.
Temel Karamollaoğlu ittifak şartlarını açıkladı!Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı televizyon programında seçim ittifakı ile ilgili şartlarını sıraladı.
CHP'li Özel'e protesto şokuManisa'da Esnaf Kefalet Kooperatifinin kongresinde konuşan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, AK Parti-MHP ittifakını eleştirmesi üzerine salonda bulunan bazı esnaf kefalet üyeleri tarafından ıslık ve alkışlarla protesto edildi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Kargodan gelen koliyi açan 14 kişi hastanelik
- Ehliyetler için önemli uyarı
- 150 yıldır çözülemedi! 500 mirasçısı var...
- Kenan Sofuoğlu'ndan şok karar!
- 14 yıl sonra anne cinayetini çözdü! Flaş gelişme
- 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın
- Meteoroloji uyardı! Gece saatlerine dikkat
- Vahşet! Genç kadının cesedi böyle bulundu
- Çeyreği istemişti: Evlenmeyen oğuldan olay sözler!
- Müdür amire ceza kesti!
- 17 yıllık eşe peruklu ihanet!
- Türkiye'yi ağlatan fotoğraf karesi...
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.