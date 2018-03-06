Trump'tan ilginç sözler: Bizi kazıkladılar!

Başkan Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Oval Ofis'te basın mensuplarının karşısına geçti.

"GÜMRÜK TARİFELERİNDE GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

İkilinin yaptıkları kısa açıklamaların ardından bu hafta içinde yürürlüğe girmesi beklenen çelik ve alüminyum tarifelerine ilişkin soruları yanıtlayan Trump, "Gümrük tarifelerinde geri adım atacak mısınız?" şeklindeki soruya, "Hayır, geri adım atmayacağız." yanıtını verdi.

"TÜM ÜLKELER TİCARETTE BİZİ KAZIKLADI"

Trump, "ABD'nin ticarette tüm ülkeler tarafından kazıklandığını" savunarak, şöyle devam etti:

"İnsanlar şunu anlamak zorunda; bizim ülkemiz ticarette dünyadaki tüm ülkeler tarafından kazıklandı. Dost olsun, düşman olsun herkes bizi kazıkladı. Çin, Rusya, çok iyi olduğunu düşündüğümüz Avrupa Birliği... Onlarla iş yapamıyoruz çünkü buna izin vermiyorlar, gümrük tarifelerinden çok daha kötü ticaret bariyerleri var."

"AVRUPA BİZE MİSİLLEME YAPARSA, ONLARIN OTOMOBİLLERİNİNVERGİLERİNİ DE YÜKSELTİRİZ"

Avrupa Birliği'nin çelik ve alüminyuma getirilecek gümrük tarifelerine misilleme olarak Amerikalı şirketlere yönelik vergileri veya ticaret bariyerlerini artırması durumda, ABD’nin Avrupa menşeli otomobillere gümrük vergisini yükselteceğini tekrar eden Trump, ülkesinin her yıl yüz milyarlarca dolarlık ticaret açığı vermesine, selefleri gibi tepkisiz kalmayacağını söyledi.